Besucher der ISE 2022 kennen ihn bereits: Im Mittelgang zwischen den Hallen 4, 5, 6 und 7 befand sich der sogenannte Congress Square. Hier konnte man bereits im Mai vielversprechende Start-ups treffen, Weiterbildungen besuchen, immersive Installationen erleben und sich im Medienpavillon informieren – zum Beispiel mit dem invidis Jahrbuch 2021, das dort auslag.

Für die 2023-Ausgabe der ISE in Barcelona kommt der mehr als 2.000 Quadratmeter große Congress Square zurück, mit einigen neuen Features. Dazu gehört zum Beispiel die Impact Lounge. Hier können sich Besucher mit Organisationen treffen, die in der Branche etwas bewegen wollen, zum Beispiel „Women in Live Music“ und die ISE-Nachhaltigkeitspartner Save und The The Circle Society.

Nach einem erfolgreichen Debüt im Jahr 2022 kehrt auch die Influencer Lounge 2023 zurück und heißt erneut Content Creators, Social Media Trendsetter und Kommentatoren willkommen, die ein aktiver Teil der Technologie-Community sind. In diesem Raum, der für Zusammenarbeit und Gespräche gedacht ist, werden Podcasts und Veranstaltungen stattfinden.

Anderswo auf dem Congress Square können die Besucher in der Discovery Zone die Innovationen von Erstausstellern erleben. Axximetry, Entwickler von Software für virtuelle Studios, Netvio, Hersteller von AVOIP-, HDBaseT- und HDMI-Verteilungsgeräten, Vanco, Hersteller von elektronischem Zubehör, und Flylights, Anbieter von transparenten LED-Displays, sind nur einige der Aussteller.

Auf dem Congress Square werden auch die von der Stadt Barcelona und der katalanischen Regierung organisierten Pavillons stehen, in denen lokale und regionale Aussteller vertreten sind. Der Pavillon von Katalonien wird 30 lokale Unternehmen aus der AV-Branche beherbergen, Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen aufzeigen und die Open Innovation Challenge durchführen.

Zudem gibt es sechs Networking-Bereiche, die sich um die Technologiezonen der Ausstellung gruppieren. Im International Media Showcase schließlich können die Besucher die neuesten Ausgaben der weltweiten ProAV-Medien lesen – zum Beispiel das invidis Jahrbuch 2022. Wer ein gedrucktes Exemplar haben will, kann es sich in Barcelona kostenlos abholen. Wer nicht mehr warten will, kann sich jetzt schon das PDF gratis herunterladen.