Der Value-Added-Distributor Concept International wird wieder auf der ISE 2023 ausstellen und einen Querschnitt durch sein Portfolio geben. „Für uns steht die gesamte ISE, neben den unglaublich wichtigen persönlichen Kontakten, unter dem Leitstern Leistung und Innovation,“ erklärt Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept.

Mit dabei ist unter anderem die Eigenentwicklung Future Raspi, ein scheckkartengroßer Einplatinencomputer mit einem lüfterlosen Metallgehäuse. Zusätzlich rüstet Concept den Raspberry Pi 4 mit fixierten HDMI-Adapterkabeln beziehungsweise fixierten Display-Port-Adaptern aus.

Somit bietet der Future Raspi eine vergleichbare Leistung wie ein Standard-Industrie- oder Mini-PC bei einem Preis von rund 150 Euro. Die Industrie- und Digital-Signage-Version des Raspberry Pi 4 wird mit Linux – Raspberry Pi OS beziehungsweise Raspbian – betrieben.

Das erste Projekt für den Eigenbau ist schon beschlossen: Ein Flughafen in Skandinavien bespielt mit 150 Future Raspis Monitore an den Gates aus drei verschiedenen Generationen – je nach Alter als neuere Einschub-Lösung oder über Vesa-Bohrungen an den entsprechenden Ausschnitten. Das Projekt wird aktuell ausgeweitet.

FutureLED mit Flex- und Eco-Serie

Zudem stellt Concept das Programm des LED-Herstellers FutureLED mit den Flex- und Eco-Serien vor. Bei der Flex-Serie sind die LEDs auf Gummimatten montiert, die eine stufenlose Biegung auch in extrem kleinem Radius ermöglichen. In der Hand kann man die LED-Matten wie eine Welle laufen lassen, bevor sie nach Kundenwunsch in fast beliebigen Winkeln im Aluminiumgehäuse fixiert ausgeliefert werden.

Die Eco-Serie von FutureLED für großformatige LED-Wände sticht laut Concept dagegen mit einer signifikanten Effizienzsteigerung hervor. Einsparungen von 20 bis 30 Prozent sind laut Mike Finckh realistisch möglich. Möglich machen das zwei Technologien: Flip Chip und Common Cathode (zur Beschreibung der beiden Technologien lesen Sie den invidis-Artikel zur LED-Effizienzsteigerung.

Mit dabei sind ebenfalls Mediaplayer von Giada, etwa der neue Android-11-basierte Micro-PC DN76. Auch zu sehen: Giada-Player der 12. Generation von Intel, wie der lüfterlose DF612, der Booksize-PC D612 oder der OPS-Einschub-PC PC612, die das Anspruchsspektrum bei Größe, Leistung, 5G- und Wifi-6-Konnektivität abdecken.

Concept International stellt auf der ISE in Barcelona in Halle 6, Stand 6G625 aus.