Ein neuer 3LCD-Projektor soll das Highlight des Epson-Standes auf der kommenden ISE sein. Eine hohe Energieeffizienz bei hoher Helligkeitsleistung soll das kompakte Modell liefern. In einem extra Bereich zeigt der japanische Hersteller, wie Einzelhändler oder Leiter von Freizeiteinrichtungen seine Projektoren für interaktive Erlebnisse einsetzen können. Epson führt am Stand außerdem ein Projection Mapping vor: ein animiertes Fabelwesen basierend auf den Entwürfen von Antoni Gaudí.

Besucher können am Epson-Stand auch eine Multiprojektor-Installation und die PC-freie Projektion mit der Software Epson Projector Professional Tool (EPPT) sehen. Dabei führen die Mitarbeiter Funktionen wie Stack-Betrieb, Edge-Blending und Projektion auf gekrümmten Oberflächen vor.

In Zusammenarbeit mit Artome präsentiert Epson mobile Lösungen für Besprechungsräume. Dazu gehören neue Ultrakurzdistanzprojektoren, speziell für Klassenzimmer entwickelt, das neue interaktive Laserdisplay UST und Epsons Angebot an Wechselobjektiven. Neu ist außerdem ein Installationsprojektor mit Festobjektiv.

„Wir freuen uns sehr, auf der ISE 2023 unser breites Angebot an neuen und bestehenden Lösungen für alle Arten von Anwendungen vorzustellen“, sagt Michael Rabbe, Head of Sales Video Projector DACH & Nordics. „Unsere 3LCD-Plattform ist in der Projektionsbranche zum Maßstab für Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität geworden, denn sie senkt nicht nur den Bedarf an Zeit und Kosten bei Installation und Versand, sondern reduziert auch die Umweltbelastung im wachsenden 20k-Lumen-Marktsegment. Wir heißen alle Besucher an unserem Stand der diesjährigen ISE willkommen.“