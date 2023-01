Navori Labs bietet unter dem Brand Aquaji ein Digital Signage-Ökosystem mit eigener Hardware, integrierter CMS-Software QL und integriertem Analytics-Portfolio. Jetzt bindet Navori mit Hivestack auch einen programmatischen DooH-Dienst an. Auf der ISE 2023 will der Anbieter demonstrieren, wie QL-User die SSP Hivestack nutzen können, um Werbeflächen zu verkaufen. Die Messe in Barcelona markiert auch das internationale Debüt der neuen USB-Kamera und des Edge-Mediaplayers, die Navori in Q4/2022 vorstellte.

Besuchern der ISE will Navori zeigen, wie die integrierte Lösung Publikumsmetriken erfasst, Verhaltensweisen analysiert und Entscheidungen über die Wiedergabe von Inhalten in Echtzeit trifft. Außerdem will Navori vorführen, wie die neueste QL-Software hochauflösende Inhalte unterstützt.

Am Stand sind auch die neuen Hardware-Komponenten zu sehen, die auf der DSE in Las Vegas eingeführt wurden: der Edge-Mediaplayer QL StiX 5700 mit integrierter Aquaji-USB-Kamera. Der Player unterstützt alle Aquaji-Funktionen: Er zählt Personen, bestimmt Wartezeiten für den Service und überwacht die Kundeninteraktion mit Inhalten. Die Kamera verfügt über einen Bewegungssensor, einen manuellen Fokusring und ein 4-mm-Objektiv, das Personen in bis zu sechs Metern Entfernung und menschliche Silhouetten aus bis zu 15 Metern erkennen kann.

Die Aquaji-Hardwareprodukte sind zusammen oder separat erhältlich. Navori will mit Aquaji Einzelhändlern helfen, intelligentere Entscheidungen in ihren Geschäften zu treffen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Umsätze in den Geschäften zu steigern. Die Integration von QL und Aquaji-Software ist seit Ende 2022 als Teil der Softwareversion QL 2.7.3 erhältlich. Beide Software-Lösungen sind weiterhin separat erhältlich.

Navori wird sein Angebot auf der ISE am Stand 6H350 vorführen.