Vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 wird Vivitek auf der ISE sein Portfolio an visuellen Präsentations- und Collaboration-Lösungen zeigen.

Neu wird Vivitek auf der Messe die Novotouch BK-Serie vorstellen. Diese umfasst die Screengrößen 65 Zoll, 75 Zoll sowie 86 Zoll und verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung. Die Touchdisplays eignen sich für alle Lern- und Besprechungsräume. Bei der Preisrange soll Novotouch BK-Serie den Budgetanforderungen des Bildungssektors und von KMUs gerecht werden. Für bessere Zusammenarbeit ist die drahtlose Kollaborationslösung Novoconnect Lite integriert.

Mit dabei sind außerdem die 4K-UHD All-in-One-Touchdisplays der Novotouch EK-Serie, bei denen die drahtlose Collaboration-Lösung Novoconnect sowie die Digital Signage-Funktion Novo-DS integriert ist. Die Serie umfasst drei Modelle in den Größen 65 Zoll, 75 Zoll und 86 Zoll.

Novodisplay für Digital Signage

Ebenfalls vor Ort: das Novodisplay mit 4K-Auflösung für Digital Signage-Applikationen in Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Es kann aktuelle Nachrichten und Informationen sowohl in Hoch- als auch in Querformat ausspielen. Zudem ist es mit Novoconnect für die drahtlose Zusammenarbeit ausgestattet.

„Auf unserem Messestand kann man erleben, welche Vorteile ein Ökosystem von visuellen Kommunikationsgeräten mit sich bringt und die Produktivität steigert. Der Mehrwert unserer Novo-Produkte mit der Bandbreite der Vivitek-Technologien und -Funktionen liegt in ihrer Flexibilität sowie Benutzerfreundlichkeit und machen sie zu einem einmaligen Vertriebsangebot“, sagt Holger Graeff, General Manager von Vivitek EMEA.

Vivitek stellt auf der ISE 2023 auf dem Stand 3D750 aus.