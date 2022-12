Bisher hat die amerikanische Uniguest-Gruppe in Europa kaum Flagge gezeigt. Die etablierten Marken der Digital Signage Tochterunternehmen Tripleplay und OneLan standen im Vordergrund. So auch noch auf der letzten ISE im Mai 2022, wo das Unternehmen mit einem Tripleplay-Messestand in Barcelona vertreten war. Zum neuen Jahr setzt Uniguest nun auf die Gruppenmarke und ist auf der ISE in Halle 5 als Uniguest zu finden.

Als Hidden Champion hat das 1986 gegründete Unternehmen mit Investorenunterstützung unzählige Unternehmen übernommen. Neben Tripleplay und Onelan auch Reserva, Otrum, MediaStar, UCView, Planet eStream, Touchtown, Sagely und Janus.

Auch wenn Uniguest primär mit Projekten in Hotels, Restaurants, Altersheimen und Stadien bekannt ist, haben die 12 Marken der Gruppe auch viele Digital Signage Projekte in anderen Branchen realisiert. Invidis zählt Uniguest zu einer der Top 5 Digital Signage Software Anbieter weltweit.

In aktuelle Marktkommunikation zur ISE kokettiert Uniguest mit dem Status des Hidden Champions. In Barcelona will Uniguest sich auch dem breiten Digital Signage öffnen und setzt deshalb erstmals auf ein gemeinsames Branding.