Uniguest hat die Übernahme von Mediastar Systems – ehemals Cabletime Limited –, einem Anbieter von IP-Video und Digital Signage für die ProAV-Branche, bekanntgegeben. Mediastar Systems wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Newbury, Großbritannien. Das Unternehmen entwickelt Software- und Hardwarelösungen für IPTV und Digital Signage.

Die Mediastar-Technologie wird nun in das ProAV-Portfolio von Uniguest aufgenommen. Jeff Hiscox, CEO von Uniguest, erläutert: „Mediastar Systems ist einer der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Anbieter von sicherer und zuverlässiger IP-Videodistribution und Digital Signage Delivery. Die Ergänzung unserer bestehenden Tripleplay-, UC-View- und Onelan-Produkte durch die Mediastar-Lösungen erweitert unser Angebot und stellt sicher, dass wir weiterhin führend auf dem Markt für digitales Engagement sind. Wir freuen uns, das Mediastar-Team in der Uniguest-Technologiefamilie willkommen zu heißen.“

Shaun Oxenham, CEO bei Mediastar Systems, fügte hinzu: „Wir haben den Aufstieg von Uniguest zu einem wichtigen Akteur im Bereich Digital Signage, Engagement und IP-Video in den letzten vier Jahren miterlebt, und es ist für das Mediastar-Team aufregend, Teil dieser kontinuierlichen Entwicklung zu sein. Die Einbringung unserer Erfahrung und Technologie in den Mix mit marktführenden Lösungen wie Tripleplay und Onelan wird das Angebot für unseren gesamten Kundenstamm verbessern und uns helfen, das Wachstum in der Zukunft voranzutreiben.“

Uniguest ist ein Portfoliounternehmen von Atlantic Street Capital. Die Übernahme von Mediastar Systems in die Uniguest-Organisation ist die dritte Akquisition im Jahr 2022, nach Otrum und der Digital Signage-Sparte von CPI Global Anfang dieses Jahres. 2021 übernahm Uniguest Janus Displays, Sagely, UC-View, Volara und Planet E-Stream.