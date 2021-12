Uniguest verbreitert mit der bereits fünften Übernahme des laufenden Jahres sein Digital Signage-Angebotsportfolio jenseits von Hospitality. Mit der Übernahme von Planet eStream setzt Uniguest nun zusätzlich auf Lösungen für den Bildungssektor.

Mit mehr als 4 Millionen Nutzern an über 550 Standorten vergrößert Planet eStream die Präsenz von Uniguest in der Bildungsbranche und erweitert gleichzeitig das Digital Signage-Angebot des Unternehmens aus Tennessee. Planet eStream hat seinen Sitz in Großbritannien und wird nach der Übernahme in die ebenfalls in Großbritannien ansässige Uniguest-Tochter Tripleplay integriert.

Planet eStream bietet eine Videoplattform, die vor allem von weiterführenden Schulen, Colleges und Universitäten genutzt wird, um Inhalte und digitale Lernressourcen für Schüler und Mitarbeiter zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen. Zu den Funktionen gehören neben Digital Signage auch Video-on-Demand, Live-Streaming und Aufzeichnung von Vorlesungen/Klassenräumen. In Deutschland wurde Heineking Media mit einem ähnlichen Angebot zum Marktführer im Bildungsbereich.

“Planet eStream ist eine hervorragende Ergänzung der Uniguest-Markenfamilie“, erklärt Jeff Hiscox, CEO von Uniguest. „Das digitale Engagement im Bildungsbereich wächst exponentiell, und wir freuen uns, neuen und bestehenden Kunden eine Lösung mit einer so großen Bandbreite an Funktionen anbieten zu können. Im Zuge der Integration von Planet eStream in unsere Tripleplay-Sparte werden wir Möglichkeiten prüfen, eine Reihe von dessen Funktionen für Unternehmensvideo und Digital Signage auf andere Endmärkte und Gebiete auszuweiten.“

Wendy Robinson, Mitbegründerin von Planet eStream, wird auch nach der Übernahme als Managing Director für Planet eStream bei Uniguest bleiben. „In den vergangenen mehr als 17 Jahren haben wir hart daran gearbeitet, eine Plattform zu schaffen, die die ständig steigenden Anforderungen von Bildungseinrichtungen an videobasiertes Lernen unterstützt“, erklärt Wendy Robinson.

„Planet eStream begann als Video-on-Demand- und Live-Streaming-Plattform. Heute verfügen wir über eine breite Palette an innovativen Funktionen, wie zum Beispiel die Aufzeichnung von Vorlesungen und Klassenzimmern, Foto- und Bildmanagement und Digital Signage. Außerdem haben wir viele Tools eingeführt, die es Lehrkräften ermöglichen, passive Videoinhalte in ansprechende, interaktive Lernressourcen zu verwandeln. Die Zusammenführung all dieser Technologien in einer einheitlichen Videoplattform macht Planet eStream zu einem einzigartigen Angebot. Ich freue mich darauf, unsere Arbeit im Bildungssektor fortzusetzen und unsere Technologie in anderen Gebieten und neuen Branchen einzuführen.“

Uniguest ist ein Portfoliounternehmen des Finanzinvestors Atlantic Street Capital. Im laufenden Jahr hat Uniguest bereits fünf Digital Signage-Unternehmen übernommen: neben Planet eStream den Hospitality-Spezialisten Janus Displays, mit Sagely einen Software-Anbieter für Seniorenwohnungen, im September UCView, einen IPTV- und Digital Signage-Anbieter und im Oktober Volara, einen Anbieter von sprachbasierter Kommunikation.