Nureva wird auf der ISE in Barcelona, die vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 stattfindet, seine wachsende Produktpalette an Audiokonferenzsystemen für hybride Besprechungs- und Lernräume vorstellen.

Besucher des Standes können unter anderem eine Live-Demo des neuen HDL410-Audiokonferenzsystems erleben. Es soll besonders in großen und sehr großen Räumen eine professionelle AV-Leistung liefern, jedoch ohne die Kosten und die Komplexität eines Mehrkomponenten-Systems.

Ebenfalls ein Thema am Nureva-Stand: das wachsende Ökosystem des Unternehmens an Integrationen und Zertifizierungen. Zusätzlich wird die Microphone-Mist-Technologieplattform des Unternehmens vorgestellt, die die Nureva-Audiosysteme antreibt. Die Besucher können sich auch über Nurevas wachsende Bibliothek von APIs und Integrationen informieren, einschließlich Soundtracking für Kameras von Drittanbietern. Diese sollen es IT-Managern leicht machen, Nureva-Systeme in ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu integrieren.

Mit invidis gratis auf die ISE Auf der ISE-Website können sich Fachbesucher bereits für die 2023-Messe registrieren. invidis-Leser profitieren von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.

„Wir freuen uns, auf der ISE 2023 mit unserer neuesten Audiolösung für größere Räume vertreten zu sein“, erklärt Nancy Knowlton, CEO von Nureva. „Die Verlagerung zu hybriden Umgebungen wird die Art und Weise, wie wir arbeiten und lernen, weiterhin dominieren, und die Besucher unseres Standes werden sehen, wie Nureva die Art von intelligenten Plug-and-Play-Produkten anbietet, die von den heutigen ressourcenbeschränkten IT-Profis gefordert werden.“

Das Unternehmen baut auch sein Vertriebsnetz weiter aus und hat kürzlich Distributoren und direkte Wiederverkäufer in Australien, China, der Türkei, Malta und Estland hinzugewonnen.

Nureva stellt auf der ISE am Stand 2N450 aus, in der Unified Communications & Education Technology Zone.