Aufgrund wachsender Mitarbeiterzahlen und veraltetem AV-Equipment wollten die Stadtwerke Krefeld digital aufrüsten. Daher kooperierte das Unternehmen mit dem Anbieter Viewsonic, das eine 216-Zoll-All-in-One-LED-Wand im Konferenzsaal der Stadtwerke installierte.

„Bei der steigenden Anzahl an Veranstaltungen haben wir festgestellt, dass unsere AV-Ausstattung nicht mehr unseren Anforderungen entspricht“, sagt Klaus Grote, Teamleiter des technischen Gebäudemanagements der Stadtwerke Krefeld. Man habe sich an Viewsonic gewandt, da bereits 70 interaktive Viewboards beim Unternehmen im Einsatz sind. Das neue LED-Display liefere ein helles und klares Bild von hoher Qualität, raumfüllenden Klang und benutzerfreundliche Funktionen. „Es bietet auch ein hohes Maß an Flexibilität, um unsere IT-Infrastruktur einfacher zu erweitern, da sein integriertes Betriebssystem mit unserem bestehenden Setup kompatibel ist“, ergänzt Klaus Grote.

Für Schulungen und Pressekonferenzen

Die interaktive LED-Wand kommt bei großen Vor-Ort- oder Hybridveranstaltungen wie Mitarbeiterschulungen, Geschäftstreffen und Pressekonferenzen zum Einsatz. Durch die intuitive Steuerung kann es jeder Mitarbeiter einrichten und bedienen.

Bei einer Präsentation können mehrere Moderatoren Inhalte von Laptops oder Mobilgeräten drahtlos teilen. Das Display verfügt außerdem über ein Betriebssystem, mit dem das bestehende AV-Steuerungssystem des Unternehmens kompatibel ist, sodass es aus der Ferne eingerichtet und konfiguriert werden kann.

Für eine bessere Wartung können die einzelnen Module frontseitig ausgetauscht werden.