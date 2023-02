Xovis hat sich seit der Gründung im Jahr 2008 zum weltweiten Marktführer für die Analyse von Wartezeiten und Personenflüssen entwickelt. Neben den wichtigsten Flughäfen weltweit setzen auch Shopping-Center, Einzelhändler und Sportstadien die Systeme ein, um Kundenzufriedenheit und Umsätze zu steigern. Xovis beschäftigt heute rund 130 Mitarbeiter in der Schweiz und in den USA und erzielt einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Jahresumsatz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Als ehemaliger CEO der Wema Systems AG in der Schweiz, früheres Mitglied der Geschäftsleitung der Noventic-Gruppe und mit langjähriger Berufserfahrung in Europa, Asien und den USA bringt der neue CEO Rupert Paris globale Management-Vision mit.

Der scheidende CEO Andreas Fähndrich hat 2019 die Rolle des CEO übernommen, nachdem er fünf Jahre lang eng mit der Flughafensparte des Unternehmens zusammengearbeitet hat. „Wir danken Andreas für seine starke Führung in einer Zeit, die von einer Reihe von beispiellosen Herausforderungen geprägt war“, sagte Xovis-Vorstandsmitglied Simon Lussi über den Wechsel. „Rupert bringt eine einzigartige Perspektive in die Rolle des CEO ein, von der wir glauben, dass sie Xovis auf der Grundlage einer Geschichte von strategischen Erfolgen in verschiedenen Branchen gut dienen wird“.

„Ich freue mich darauf, eng mit den Kunden, Partnern und Fachleuten von Xovis zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin Sensoren und sensorbasierte Lösungen liefern, die bereits die Luftfahrt-, Einzelhandels-, Transport- und Bauindustrie verändern. Ich möchte mich bei Capvis für das Vertrauen in meine Fähigkeit bedanken, den Ruf von Xovis als innovativer Marktführer auszubauen, und bei Andreas Fähndrich für seine wertvolle Unterstützung während des gesamten Übergangsprozesses“, sagte Rupert Paris.