AUO Display Plus auf der ISE 2023 Als hätte der Künstler den Screen bemalt

2023 präsentierte sich erstmalig AUO Display Plus, die Solution-Sparte des taiwanesischen Panelherstellers AUO, auf der ISE. AUO Display Plus wurde 2021 gegründet, um das Technologie-Know-how der Muttergesellschaft in Display-Produkte umzumünzen.

Für gelegentliche Menschentrauben auf dem Stand sorgten drei kleine Displays aus der AUO Findart-Serie. Sie basieren auf der Art-Reihe von AUO. Dabei handelt es es sich um Displays für das Darstellen von analoger Kunst. Durch eine Minimierung der Reflexionen – Art steht auch für „Advanced Reflectionless Technology“ – und entsprechende Farbkorrektur-Algorithmen können sie Gemälde täuschend echt wiedergeben – davon überzeugte sich die invidis-Redaktion direkt am Stand.

Die Displays gibt es momentan in drei Größen: 17 Zoll quadratisch, 32 und 85 Zoll. Integriert sind laut AUO Display Plus zudem autorisierte digitale Archive von berühmten Stiftungen und Museen mit dem entsprechenden Digital Right Management.

Meetingräume mit smartem Glas

Großen Wert legte AUO Display Plus auch auf seine hybriden Meeting- und Enterprise-Lösungen, die weit über die reinen Displays hinausgehen. Dazu gehört zum Beispiel die Raummanagement-Software Xpace Plus, die auch einen visuellen Guide beinhaltet, der freie Räume anzeigt. Neben den passenden Displays gibt es zudem die Smart Pod Solution: Ein fertiger Meetingraum, dessen Glas auf intransparent schaltet, wenn er besetzt ist.

Ergänzend dazu bietet AUO Display Plus interaktive Displays von 65 bis 86 Zoll an, die mit interaktiven Tools, Apps und Videokonferenzmodulen ausgestattet ist. Nach Angaben des Unternehmens kann eine Reihe an Android- oder Windows-basierter Software verwendet werden, ohne dass Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Zudem zeigte AUO Display Plus eine LED-Wand mit 130 Zoll; integriert ist ein Controller, der jedes Panel autokalibriert. Die Installationszeit beträgt laut dem Unternehmen zwei Stunden.