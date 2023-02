Stadtmöbel müssen gewisse Funktionen erfüllen, damit sie für Städte attraktiv sind. Dass es nicht immer der Haltestellen-Unterstand sein muss, sieht man an den Stränden der nordbrasilianischen Insel Florianopolis. Denn hier wird sich bei den Möbeln nicht untergestellt, sondern die Muskeln gestählt.

Die Fitness-Möbel aus Edelstahl sind mit diversen Stangen und Griffen versehen, um unter Einsatz des Eigengewichts verschiedene Muskeln zu trainieren. Auf bewegliche Teile wurde aufgrund der Haltbarkeit verzichtet. Auch der Rahmen für das analoge Display kommt im schicken Edelstahllook daher.

Derartige Möbel finden sich auch an anderen Stränden Brasiliens. Die von invidis gefundenen auf Florianopolis stammen von Mude. Das in Rio de Janeiro ansässige Unternehmen hat sich auf derartige Outdoor-Sportmöbel spezialisiert und hat diese mittlerweile in acht brasilianischen Städten platziert.