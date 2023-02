Ein halbes Jahr nach Gründung ruft United 24 mit einer OoH-Aktion zu Spenden für die Ukraine auf. Die von Volodymyr Zelenskyy gegründete Initiative ließ die Kampagne von zwei Londoner Kreativagenturen entwerfen. Auf Screens und Plakaten sind auf dem ersten Blick die Wahrzeichen ukrainischer Städte zu sehen, auf zweitem Blick ein Land im Kriegszustand. Die Kampagne läuft in neun britischen Städten, auf DooH-Screens des Außenwerbers Clear Channel und auf Straßenplakaten der Marke Jack von Buildhollywood.

Die Motive erinnern an alte Reiseplakate. Sie sind jedoch keine Einladung, das Land zu besuchen, sondern ein Aufruf zur Unterstützung. Im Vordergrund stechen berühmte Sehenswürdigkeiten aus Kiew, Mariupol und Charkiw ins Auge. Im Hintergrund fliegen Kriegsjets und zerbomben die Städte. In großem Schriftzug ziert „Ukraine“ die Plakate und Screens. Bei näherem Lesen erkennt man den Slogan: „Come to Ukraine. There’s so much to do.“ Entworfen wurde die Kampagne von den Agenturen Bountiful Cow und Pablo, die Adidas, Nutella und Citroen zu ihren Kunden zählt.

Die OoH-Aktion folgt auf eine Printkampagne vom Dezember, die in Zeitungen und Reiseliteratur wie Wanderlust und dem Evening Standard veröffentlicht wurde. „Die Anzeigen im Stil von Touristenzentralen haben uns inspiriert, und indem wir die Menschen während der Buchungssaison im Januar erreichten, konnten wir es auf eindrucksvolle und erschütternde Weise zum Leben erwecken“, sagt Adam Foley, CEO von Bountiful Cow.

Yaroslava Gres, Koordinatorin der United-24-Plattform, sagt: „Projekte wie dieses erinnern die Menschen weltweit daran, dass es hier viel zu erkämpfen gibt. Wir sind jedem unendlich dankbar, der uns in dieser schweren Zeit über unsere Fundraising-Plattform unterstützt. Gerade jetzt bitten wir alle außerhalb der Ukraine um Hilfe beim Wiederaufbau unseres Staates.“

United 24 wurde vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy als Hauptplattform für die Spendensammlung ins Leben gerufen. Die Gelder sollen von den zuständigen Ministerien zur Deckung der dringendsten Bedürfnisse eingesetzt werden.