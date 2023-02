Airtango, Anbieter von Fitnessstudio-TV, bringt Airtango Music auf den Markt. Damit ergänzt der Anbieter seine Studio-Screens mit einem Gema-freien Musikprogramm für Fitnessstudios. Das Programm besteht aus mehreren Channels mit unterschiedlichen Genre-Schwerpunkten und auf die Tageszeit abgestimmten Songs. Mit von DJs erstellten Prime Time Sets will sich das Unternehmen aus Crailsheim von anderen Anbietern absetzen.

Schon vor dem Launch hat Airtango nach eigenen Angaben schon mit Interessenten gesprochen: „Erste Fitnessketten zeigen Interesse, sich von Airtango einen individuell auf sie abgestimmten Channel mit eigenem Branding und Musikprogramm erstellen zu lassen – auch das ist möglich und bringt den eigenen Brand direkt ins Ohr der Studiomitglieder“, sagt Steffen Knödler, Mitgründer von Airtango.

Den Launch des neuen Angebots feiert das Unternehmen auf der Fib0 2023 in Köln. Am Stand, der einem Fitnessstudio nachempfunden ist, gibt Airtango einen Einblick in sein gesamtes Entertainment-Programm. Ein DJ wird am Airtango-Stand live Musik-Sets produzieren, die in der Prime Time in den Studios laufen soll.