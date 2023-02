Online Software zeigt auf der Euroshop 2023, wie sich seine Prestigeenterprise-Software als Allrounder für verschiedene Corporate-Segmente mit einheitlichem Corporate-Design einsetzen lässt. Die Software automatisiert Prozesse beim Erstellen von Werbung für digitale Displays, von Elektronischen Regaletiketten (ESL) und von gedruckten Plakaten.

Beim Messeauftritt setzt Online Software dieses Jahr zwei besondere Schwerpunkte: Zum einen die Einbindung von ESL in die bestehende Softwarelandschaft, zum anderen die Herausforderungen der Marketingplanung über alle Kanäle – medien- und herstellerunabhängig.

Mit seinen Veranstaltungs- und Community-Apps setzt Online Software den Schwerpunkt auf interne Kommunikation. Der App-Baukasten in Prestigeenterprise bietet fertige Module, um Weiterbildungsangebote, Kantinen- und Einsatzpläne oder schnelles Feedback via App an Mitarbeiter zu kommunizieren. In Zusammenarbeit mit dem Vermarkter Framen führt das Unternehmen vor, wie die Schnittstellen von Prestigeenterprise die programmatische Vermarktung von digitalen Werbeflächen am POS ermöglichen.

Außerdem will der Anbieter zeigen, wie man Livestreaming einsetzen kann, um Kunden das Gefühl der Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Ein Beispiel ist, eine Hühneraufzucht zu filmen und das Geschehen an der Supermarkttheke zu streamen. Das soll den Kunden einen Einblick in reale Haltungsbedingungen der Tiere geben.