Der niederländische Integrator First Impression Audiovisual visiert 2023 den deutschen Markt an. Das hatte Loek Wermenbol, Retail Strategy Director bereits im invidis-Jahreskommentar angekündigt. Das Kundennetz soll Digital-Signage-Experte Daniel Glück aufbauen. Den 50-jährigen ernannte First Impression zum Business Development Manager in der DACH-Region mit Schwerpunkt Deutschland.

Daniel Glück verfügt über 26 Jahre Erfahrung in verschiedenen digitalen Bereichen. Er begann seine Karriere mit der Implementierung von Touchscreen-Lösungen für Daimler Chrysler Aerospace. In den Nullerjahren wechselte Daniel in die Automobilbranche, wo er unter anderem für Marken wie BMW, Audi, Jaguar Land Rover und Hyundai arbeitete. „Daniel wird für uns in der DACH-Region wirklich etwas bewirken. Er kennt die Tricks und Kniffe der Branche im DACH-Markt.“, sagt Ron Haans, Gründer und CEO von First Impression.

First Impression hatte 2022 sein drittes Büro in Paris eröffnet. Jetzt soll ein Standort in Deutschland dazukommen. Ein erstes Projekt realisierte der Integrator bereits für Kia in Berlin. Nun soll das Showroom-Konzept des City-Stores in ähnlicher Form bei 400 KIA-Händler- und Servicestandorten in Deutschland eingeführt werden.