Digitale Außenwerbung muss sich permanent neu erfinden, um den Passanten inmitten konkurrierender visueller Reize überhaupt noch aufzufallen. Werbetreibende suchen nach kreativen Wegen, Content zu erschaffen und setzen dabei zunehmend auf Sonderinstallationen, wie zum Beispiel Forced-Perspective-Kampagnen. Die Kosmetikkette Rituals dagegen überlegte sich für ihre neueste OoH-Aktion, nicht nur mit Bildern sondern auch mit Düften zu spielen. Dafür brachte sie ihre Parfum-Teststation vom Store auf die Straße.

Erfrischung für Reisende

Für die Vermarktung der neuen Duftlinie „The Iconic Collection“ baute Rituals mit Clear Channel in Belgien einen Diffusor Cube auf – eine Mischung aus Werbescreen und Duft-Teststation. Das Ziel: die neue Parfumkollektion bei den Verbrauchern mit maximaler Wirkung bekannt zu machen. Deshalb wählte der Kosmetikkonzern Standorte, die viele Kontakte erzielen: Die Bahnhöfe Antwerpen-Mitte und Brüssel-Midi. Eine Woche lang konnten Reisende hier im Vorbeigehen einen der Düfte über einen integrierten Diffusor testen. Auf dem Screen, der ebenfalls in den Würfel integriert war, lief währenddessen der passende Werbespot.

Rituals setzt zunehmend auf interaktiv

In ihren Stores experimentiert die Kosmetikkette Rituals schon länger mit interaktiven Spielereien. Ein Beispiel befindet sich im House of Rituals Experience Store in Amsterdam: Hier können Kunden auf einem Screen eine weltweite Parfum-Datenbank durchstöbern. Wenn sie ihren Lieblingsduft auswählen, matcht das System diesen mit einem der 25 Rituals-Parfüme. Für dieses Smart Signage-Konzept arbeitete die Marke mit First Impression und Brightsign zusammen. Die aktuelle DooH-Kampagne entwickelte Rituals gemeinsam mit Clear Channel, Dentsu Benelux und Urban Media.