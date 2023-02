Portugal gilt als äußerst attraktives Ziel, nicht nur für Brexit-müde Engländer, sondern auch für Bürger aus der ganzen EU, die von einem attraktiven Steuersparangebot für Neubewohner profitieren. Immobilien sind gefragt – gut erkennbar an unzähligen Plakaten und Schildern mit Immobilienangeboten, die die Straßenränder um die Golfresorts säumen.

In der Urlaubsidylle sind Digital Signage-Installationen bei Maklern bisher eher Mangelware, auch wenn der Markt für eine dynamische Anzeige von Angeboten ideal geeignet ist. Lieber setzen die Makler im Süden Portugals, ähnlich wie französische und spanische Makler, auf LED-hinterleuchtete Rahmen, die an Drahtseilen zwischen Decke und Boden gespannt sind.

Die großflächigen Schaufenster sind gepflastert mit hinterleuchteten Büroausdrucken. Lieber die Fenster „zuplakatieren“ als ein paar wenige Screens mit wechselndem Content. Die Rahmen werden zu Zehntausenden jedes Jahr in Europas Immobiliensektor montiert. Preislich unschlagbar und seit Ewigkeit in der Branche so gelernt.

Doch Digital gewinnt zunehmend auch in Immobilenagentur-Schaufenstern an Bedeutung. Es fehlt den häufig unternehmergeführten kleinen Agenturen an Digitalkompetenz. In Frankreich wurde das Digitalisierungspotenzial schon erkannt und erste Spezialintegratoren haben sich am Markt positioniert.

Auch die portugiesische Immobilienagentur im Golfresort kommt dann doch nicht ganz ohne Digital aus. An der Seite Richtung Supermarkt wurde eine LED-Wand installiert, die dynamisch die neuesten „Immobilien-Schnäppchen“ bewirbt. Leider hat die SMD-LED schon bessere Tage gesehen – nicht nur von der Bildqualität sondern auch in Bezug auf Pixelpitch. Ganz ohne Pixel unter Palmen geht es auch an der Algarve nicht.