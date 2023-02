In eigener Sache invidis meldet Rekorde

Der Januar 2023 war ein Rekordmonat, sowohl für die ISE als auch für invidis. Auf der ISE traf sich die weltweite ProAV- und Digital Signage-Branche, invidis als führendes Branchenportal erzielte Rekordbesuchszahlen: Mehr als 50.000 individuelle Leser, über 60.000 geöffnete Newsletter, 10.000 Jahrbuch-Downloads (Downloads werden nicht als Leser gezählt). Zahlen, die die Relevanz in der Branche deutlich spiegeln. Alleine von der ISE berichtete die invidis Redaktion mit mehr als 100 Artikeln – mit journalistischer Kompetenz und gewohnt redaktionell unabhängig.

Anders als bei Social Media oder Google Traffic kommt die Mehrzahl der invidis-Leser werktäglich direkt über den Newsletter und ohne Umleitung zu dem führenden Branchenportal, um sich zu informieren. invidis Leser sind primär Entscheider aus der Digital Signage-Branche, DooH-Netzwerkbetreiber und Agenturen sowie professionelle Endkunden. Nicht zu vergleichen mit den inflationären Social-Media-Reichweiten, die das kurze Anzeigen eines Posts schon als View zählen. Fun Fact: 2/3 der invidis-Besucher nutzten 2022 ihren Desktop-Rechner / Notebook um invidis Content zu lesen. Volle Aufmerksamkeit garantiert.

Seit 2006 ist invidis am Markt aktiv – heute sind wir nicht nur für den DACH-Markt die führende unabhängige Digital Signage-Informationsquelle, sondern werden weltweit geschätzt und gelesen.

Wenn die Großen der Branche sprechen, sprechen sie mit invidis

Vor der ISE 2023 sprach invidis exklusiv mit führenden Integratoren wie Chris Riegel (Stratacache), Manlio Romanelli (M-Cube), Alberto Caceres (Trison) oder Pontus Meijer (Visual Art). Unsere Exklusiv-Interviews wurden nicht nur tausendfach gelesen, sondern auch weltweit von Redaktionspartnern übernommen. Auf der ISE sprach invidis mit 70 globalen Thought Leadern – die Videos erscheinen nun werktäglich auf dem invidsXworld Channel.

invidis berichtet, analysiert und setzt Themen

Ob Green Signage, Digital Signage Business Critical oder in diesem Jahr Engaging Experiences – die invidis Jahres- und Jahrbuchthemen prägen die Digital Signage Branche weltweit. Auch ist das invidis-Team weltweit unterwegs um Digital Signage-Installationen persönlich zu erleben, wichtige Branchengrößen persönlich zu treffen und darüber zu berichten. Denn alleine aus Pressemeldungen lassen sich räumliche und digitale Erlebnisse nur unzureichend evaluieren, Persönlichkeiten und Unternehmen nur schwer kennenlernen.

invidis war 2022 in Nord- und Südamerika, Asien und natürlich in Europa unterwegs und berichtete von vor Ort. Auch 2023 zieht es uns wieder in die weite Welt.

3000 Stunden invidis pur – monatlich

Rund 3.000 Stunden haben invidis-Leser im Januar mit unseren digitalen B2B-Medien verbracht – Jahrbuch- und Newsletter-Leser nicht mit eingeschlossen.

Und die ISE 2023 war erst der Anfang

Das Jahr 2023 verspricht noch viele weitere Highlights mit Hunderttausenden von B2B-Lesern und Besuchern.

Großes Highlight ist die DSS Europe (5-6 Juli in München) mit Awards

die Veröffentlichung des invidis Jahrbuch 2023 im Rahmen der DSS Europe

DSS Konferenzen in Bangkok (Mai), Orlando (Juni) und Peking (Juli).

DSS Executive Lounge Events in Saudi Arabien / UAE und Europa

Mehr als 100 neue invidisXworld Videos

Der DBCI Digital Signage Business Climate Index ist zurück

Neue Studien und Market Reports

und vieles mehr

Die täglichen News, das Jahrbuch, Videos und vieles mehr bieten wir kostenlos unseren Lesern an, denn hochwertige redaktionelle, nicht-bezahlte Inhalte sind in der heutigen Zeit ein kostbares Gut, das allen in der Branche und Endkunden offen stehen soll.

Das beste Werbeumfeld für die beste Branche

Unsere vierköpfige Redaktion soll weiter die hervorragende Arbeit machen können und wir wollen auch noch weiter wachsen. Dafür benötigen wir die finanzielle Unterstützung der Branche mit Anzeigen, Sponsorships, DSS-Ausstellern oder einfach nur zahlender DSS-Teilnehmer.

Artikel, Meinung und Vortragsslots lassen sich bei invidis nicht kaufen – exzellente Sichtbarkeit allerdings schon.