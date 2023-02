Die Anmeldung für die Infocomm 2023 hat begonnen. Dieses Jahr findet die ProAV-Messe wieder vom 10. bis 16 Juni im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt. Mehr als 600 Aussteller werden ihre Technologien und Lösungen vorstellen. Einige der Fokusthemen 2023 sind: Reduktion des CO2-Verbrauchs von Produkten, Interoperabilität der einzelnen Lösungen, einfache Installation und All-in-One-Geräte sowie Komplettlösungen für Virtual Production.

Start-up-Innovation in der Trailblazer-Zone

Der Showfloor teilt sich in verschiedene Bereiche auf: Digital Signage, Learning, Conferencing, Collaboration, Audio, Enterprise IT, Content, Production und Streaming. Die Infocomm bietet für jeden Bereich eine 90-minütige Tour mit Industrieexperten, die am 14. und 15. Juni stattfinden werden. Neu ist die Trailblazers Zone für Erstaussteller. Hier werden Besucher hauptsächlich neue Lösungen sehen, die auf KI und Augmented Reality basieren. Zu den Unternehmen, die hier vorgestellt werden, gehören 22 Miles, Arti und Displayforce.

Weiterbildung und Networking

Außerdem bietet die Infocomm ein Partnerprogramm mit Seminaren, Konferenzen und Networking-Veranstaltungen. Dazu gehört die D-Sign-Konferenz, die in Zusammenarbeit mit der Digital Signage Federation stattfindet. Außerdem veranstaltet die AVUG (AV Users Group) eine Einkäufer-Veranstaltung, die NSCA eine Geschäftsprogramm für AV-Integratoren und der XUSC (Experience United Social Club) eine Erlebnisveranstaltung im Museum of Illusions.

Das Schulungsprogramm beginnt am Samstag, den 10. Juni, mit einem Technical-Skills-Training und Vorbereitungskursen zum Certified Technology Specialist (CTS). Der spanischsprachige Congreso Avixa findet nach fünf virtuellen Ausgaben wieder live auf der Infocomm am 13. Juni statt. Neu dieses Jahr ist die Enterprise IT Conference am 15. und 16. Juni. Die Vorträge thematisieren unter anderem die Modernisierung von Systemdesigns in Behörden und Hackerangriffe auf AV-Netzwerken. Avixa bringt wieder das bekannte Format Avixa Xchange Live auf die Infocomm, das aus Fireside Chats, Big Brainstorms, Mixers und Meetups besteht.