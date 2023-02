Llum Licht Festival

Das Llum Festival BCN findet seit 2012 im Stadtteil Poblenou statt, erstmals in Verbindung mit der ISE. Drei Nächte lang wird Llum BCN das Stadtbild von Poblenou verändern. Moderne Bürogebäude, Schornsteine alter Fabriken, Industriedenkmäler werden zu lebendigen Leinwänden.

Tech Talks | Raum CC4.1

Die Tech Talks sind kostenlose Sessions mit Tech-Experten auf englisch und spanisch, von Avixa kuratiert.

Englisch:

12:15 – 12:40 Uhr: Time To Get Smart about Electronic Waste: There’s no ‚away‘ when you throw it away

12:45 – 13:10 Uhr: Interactive, immersive and game technologies for wellbeing and health

13:15 – 14:00 Uhr: Digital Impact: The Exhibition

Spanisch:

10:30 – 12:00 Uhr: Jóvenes talentos y tecnología: proyectos de la Semana del Talento

Avixa Xchange Live | 3Q400 – Avixa Xchange Live Booth

Von „Fireside Chats“ bis hin zu „Ask the Expert“ sowie Networking-Veranstaltungen und weiteren Formaten: Avixa Xchange Live ist eine Live-Version zum Mitmachen von Avixa Xchange, der virtuellen Community für die AV-Branche.

11:30 – 12:00 Uhr: Recreating Gaudi’s creative universe with technology: Fireside Chat with…Amilcar Vargas & Maria Bernat, Casa Batlló

12:00 – 12:30 Uhr: Panel discussion: Tackling The Hard Path to Evolving Towards A “Services” Centric Business Model