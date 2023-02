Unter dem Motto „The Big 3“ stellte Clevertouch auf der ISE 2023 seine Neuheiten vor: Die Display-Serie CM Pro für Digital Signage sowie das Kollaborations-Device Cleverhub. Noch nicht am Stand zu sehen war die neue Cleverwall, die erste LED-Wand des zu Boxlight gehörenden Anbieters. Für die Wand arbeitet Clevertouch mit einem chinesischen Hersteller zusammen.

Clevertouch kommt ursprünglich aus dem Bildungsbereich und will jetzt verstärkt den Corporate- und Digital Signage-Markt bedienen. Wie viele andere Anbieter stellt das Unternehmen deshalb neue Displays vor, die Lücken im Portfolio schließen sollen. Darunter die CM-Pro-Serie, die sich für Digital Signage-Anwendungen und Meetings eignen soll. Am Stand war sie sowohl im Hoch- als auch im Querformat zu sehen. Die Displays liefern eine 4K-Auflösung und sind in Größen von 32 bis 86 Zoll verfügbar.

Die zweite der drei Neuheiten ist der Cleverhub. Die Box lässt sich per HDMI an einen beliebigen Bildschirm anschließen und macht ihn zum Kollaborations-Display. Zudem zeigte Clevertouch erstmals, wie sich seine Display-Lösungen mit den Peripheriegeräten von Logitech verwenden lassen. Direkt am Nachbarstand konnten sich die Besucher das passende Videokonferenzsystem, die Rally-Bars, ansehen.