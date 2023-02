LED-Highlights Venus und Jupiter von Absen sowie Flaggschiff-Projektoren von Panasonic: Das klingt für einen ISE-Auftritt der Lang AG vertraut. Doch dieses Jahr hingen am Stand auch Drohnen von der Decke. Dieses Jahr wird der Vermiet-Gigant erstmals den Drohnenverleih für Shows anbieten, inklusive Schulung in der Lang Academy. Dafür arbeitet er mit dem US-amerikanischen Anbieter Verge Aero zusammen, der sowohl die Drohnen als auch die Kontrollsoftware anbietet, um Animationen zu erstellen. In den USA kennt man das Unternehmen unter anderem von der Show „America’s Got Talent“. Die Lang AG wird der erste Rental-Anbieter weltweit sein, der Drohnenshows mit Verge anbieten wird.

Der Ansatz von Verge soll es Usern ermöglichen, ihre Shows mit simplen Tools wie Drag & Drop in Eigenhand erstellen zu lassen. Sie können beispielweise ein Logo oder andere Objekte in die Plattform packen, das die Drohnen in der Luft darstellen sollen. User können die Animationen mit Funktionen wie Farbenwechsel oder Flügelschlägen erweitern.

Biegbares LED von Semipanels

Neu bei Lang sind auch biegbare LED-Panels, die sich sowohl drinnen als auch draußen aufbauen lassen. Es handelt sich um die COB-Technologie Primary des taiwanesischen Herstellers Panelsemi. Die einzelnen LEDs sind auf einem flexiblen Substrat angebracht. Dadurch sind die 55-Zoll-Panels sehr dünn und lassen sich auch als Zylinder oder in anderen Formen aufbauen. Der Stromverbrauch ist laut Hersteller so gering, dass sich die Panels mit Batterie betreiben lassen.

Die Lang AG führt die erste auf dem Markt verfügbare Variante der Panels, mit einem Pixelpitch von 1,2 Millimetern und 2K-Auflösung. Dieses Jahr will Semipanels auch mit einer 4K-Variante mit 0,6 Millimeter Pixelpitch in die Massenproduktion gehen.