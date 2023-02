Wer am Eröffnungstag der ISE um 9.45, also eine Viertelstunde vor Eröffnung, auf die Einlassarea schaute, hätte meinen können, dass ein Andrang zwar existierte, er aber eher mäßig ausfiel. Bis der Blick nach draußen fiel.

Denn der mäßige Andrang resultierte von den restlichen Ausstellern, die zu ihren Ständen wollten. Draußen bildeten sich Schlangen, als würde in Halle 3 die teils wiederbelebten Beatles zusammen mit Beyoncé auftreten.

Das war eventuell auch dem Auftritt des Königs geschuldet. Die doppelte Schleuse mit digitalem Voucher und gedrucktem Badge tat ihr Übriges.

Messehallen gut gefüllt

Doch so eindrucksvoll die Bilder waren, ärgerlich war es natürlich für die Besucher in den Schlangen. Erste Messetage generieren aber grundsätzlich einen größeren Andrang, somit sollte morgen die Einlasssituation besser aussehen.

Später war es für die Aussteller ein erfreulicher Anblick, als sich die Schlangen in Trauben in den Hallengängen verwandelten. Gefühlt war deutlich mehr los als am ersten Tag der ISE 2022, das goutierten auch die Aussteller. Auch am späten Nachmittag war noch einiges los.

Es sieht nach mehr Besuchern aus

Wie immer kam der große Menschenstrom nicht in der Digital Signage-Halle 6 an. Doch die neuen Features wie das XR-Studio von Mediapro und invidis und die Food Trucks halfen, einige Besucher in die Halle zu spülen.

Geht man vom ersten Tag aus, könnte die ISE am Ende des Tages ein doch signifikantes Besucherwachstum aufweisen – das nun nach der Rückkehr zu einem normalen Messezyklus und der nunmehr zweiten Messe in Barcelona auch erwartet wird.