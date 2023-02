Beflügelt mit Inspiration und Motivation reiste die ProAV-Branche aus Barcelona ab: Sie legte auf der ISE 2023 einen Glanzauftritt hin. Visuell beeindruckten die Aussteller mit ihren Ständen und zeigten mit ihren Ideen, wie lebendig die Branche ist. Der damit verbundene Aufwand zahlte sich auch geschäftlich aus. invidis holte sich von einigen wichtigen Namen der Branche ein Fazit ein:

Peter Mathia, CEO – Lang AG

„Wie die ISE 2023 in Barcelona war? Ich kann nur sagen fantastisch. Ich bin überrascht von der Anzahl an Menschen, die wieder so positiv nach vorne schauen. Die hier hingekommen sind, um sich auszutauschen und die nächsten Projekte zu planen, die nächsten Installationen anzugehen. Ich bin grundsätzlich absolut positiv eingestellt und noch motivierter, in das Jahr zu starten.“

Tim de Ruiter, Director Global Business Development – PPDS

„Wir haben erwartet, dass die Show genauso großartig wird wie im letzten Jahr. Aber sie hat unsere Erwartungen übertroffen: Die Menge der Leute und die Qualität der Leads, die zu unserer Show kamen, waren erstaunlich. Der Stand war den ganzen Tag über voll, und wir hatten konnten wirklich mit großartigen Kunden interagieren.“

Joachim Fischer, Head of Sales B2B DACH – Sony

„Die Messe war an sich sehr gut für uns. Zumindest im Hinblick auf die DACH-Region. Von den anderen Regionen haben wir auch mitbekommen, dass es sehr gut war. Und vor allem waren sehr viele Endkunden da. Wir haben wirklich innerhalb kürzester Zeit am Stand sehr interessante Projekte und Leads bekommen. Rundherum ein Erfolg.“

Vincent Piarou, European Business Development Manager – Samsung

„In diesem Jahr beschloss Samsung, die Art und Weise, wie wir ausstellen, zu ändern, weil wir uns darauf konzentrieren wollten, unsere Nachhaltigkeitsbotschaften zu vermitteln. Dies umfasste alles, was wir tun, von der Beschaffung und Herstellung bis hin zur Nutzung. Für diejenigen, die den privaten Teil unseres Standes besuchten oder an einem unserer Seminare teilnahmen, konnten wir einige spannende neue Produkte und Lösungen vorstellen. Wie immer bietet uns die ISE die Möglichkeit, unsere geschätzten Partner und Kunden zu treffen, und die 2023 war keine Ausnahme. Wir freuen uns schon jetzt auf 2024.“

Matthias Hartmann, General Manager Sales DACH – Sharp/NEC

„Wir sind mit der ISE 2023 sehr zufrieden. Im Vergleich zu letztem Jahr war es eine sehr intensive Messe, mit wesentlich mehr Besuchern gefüllt. Auch mit dem Zuspruch aus der DACH-Region sind wir sehr zufrieden. Mit der Event-Location an sich auch. Die Messe war natürlich mit einem großen Investment verbunden, das sich aber in jedem Fall rentiert. Rundum kann man eigentlich nur sagen: Es war eine sehr sehr gute Woche für uns. Auch das Feedback, das wir von den Kunden erhalten haben war extrem positiv. Die ISE ist ja für uns die wichtigste Messe in der AV-Branche und ich kann nur sagen: Kann man nur wiederholen.“

Craig Francis, Digital Signage Partner Manager – Google Chrome OS

„Die ISE 2023 war ein großartiges Event. Es war viel mehr los, als wir erwartet hatten, was wirklich sehr cool ist. Die Botschaft rund um Digital Signage drehte sich vor allem um IT Security, Managed Services und Nachhaltigkeit – definitiv ein Schlüsselelement. Mit Google Chrome OS erfüllen wir all diese Anforderungen und wir hoffen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.“

Vincent Encontre, COO – Intuiface

„Die ISE war dieses Jahr großartig. Sicherlich viel besser als letztes Jahr. Es ist großartig, das gesamte Ökosystem in vollem Gange zu sehen, Informationen auszutauschen und mit Kunden zusammenzuarbeiten, die jetzt wieder zahlreich vertreten sind.“

Christophe Billaud, Managing Director – Telelogos

„Diese ISE-Show war wirklich gut. Viel besser als letztes Jahr. Die ganze Woche über hatten wir viele Besucher und wirklich hochwertige Projekte. Ich denke, der Branche geht es gut, und wir sind für dieses Jahr ziemlich optimistisch. Einen herzlichen Dank an alle.“

Albrecht Metter, CEO – Ameria

„Es war eine der krassesten ISEs aller Zeiten. Super viele Besucher, sehr viel Interesse. Ich glaube, in der Branche bewegt sich wirklich was gerade.“