Es war voll, sehr voll an den Eingängen und in den Hallen des Fira Gran Via Messegeländes in Barcelona. Fast die Hälfte (+48%) mehr Besuche wie im Vorjahr – die ISE hat ihre Rolle als Weltleitmesse für ProAV und Digital Signage mal wieder unter Beweis gestellt. Der Eröffnungstag 2023 war der stärkste ISE-Eröffnungstag jemals – unter den Besucher am Dienstag war auch der Prominenteste: der spanische König Felipe VI.

Besuche, Besucher und Registrierungen

Die Anzahl der Teilnehmer mehrtägiger Messe und Events lässt sich unterschiedlich messen. Die härteste Währung sind individuelle Besucher. Hier wird jeder Besucher, unabhängig wie oft er die Messe besucht, nur einmal erfasst. Die diesjährige ISE zählte 58.107 gegenüber 43.691 (2022) – ein Plus um ein Drittel (+33%).

Die an den Eingängen, in den Messehallen und am Taxistand relevante Messzahl sind Besuche (In-Person Visits). In der vergangenen Woche zählte der Veranstalter Integrated Systems Europe 133.606 Besuche, ein Plus von 48% gegenüber 2022 (90.372).

Vor der Pandemie kommunizierte die ISE die Anzahl der Registrierungen als wichtigste Kennzahl. Für die bisherige Rekord ISE 2019 – die letzte vor der Pandemie – registrierten sich 81.268 Besucher. Naturgemäß reflektiert diese Kennzahl nicht die Anzahl der wirklich angereisten Besucher. Aktuell wird die Zahl der Registrierungen nicht mehr kommuniziert.

Flächenmäßig größte ISE in der Geschichte

Der wichtigste Grund für den Umzug von Amsterdam nach Barcelona war das größere und neuere Messegelände. Die ISE 2023 war die flächenmäßig größte Veranstaltung in der Geschichte. Nicht in Bezug auf Nettofläche 56,870 m² (vermietete Fläche), sondern in der Gesamtfläche (sechs Hallen plus Audiodemo-Rooms). Besucher werden das verschachtelte, mit Zelten erweiterte Messegelände in Amsterdam vermissen.