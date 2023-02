Der Distributor Concept International führt jetzt den neuesten Digital Signage-Player von Giada: den 8K-fähigen OPS-Player PC612 mit Intel-Prozessoren der 12. Generation. Durch das OPS-Format (Open Pluggable Specification) lässt er sich in Standardschächte einschieben, wie zum Beispiel in Whiteboards. Die Zielgruppen sind der High-End-Retail, Fashion oder High-End-Consumer mit hohen Ansprüchen an den heimischen TV-PC.

Die Alder-Lake-Prozessoren i3, i5 und i7 der 12. Generation von Intel übertreffen die 11. Generation deutlich in der Reaktionszeit. Dadurch eignet sich der PC612 für KI-Anwendungen, hochauflösende Multimedia-Präsentationen oder die interaktive Zusammenarbeit. Das Einstiegsmodell des OPS-Players wird mit einem i-Celeron-Prozessor geliefert. Giada setzt darauf, die CPUs wieder einzulöten, nicht mehr zu stecken. Die U-Serie der CPUs ermöglichen variable Taktraten von 1,0 GHz bis 4,4 GHz bei bis zu 55 Watt.

Für Standard-Ansprüche übernimmt die Intel-UHD-Graphics-GPU in der i3-Konfiguration die grafische Umsetzung. Bei höherem Bedarf übernimmt bei einer i5- oder i7- Konfiguration der Intel-Iris-Xe Grafikprozessor. Der Player hat einen Arbeitsspeicher von bis zu 32 Gigabyte in zwei SO-DIMM-Steckplätzen für DDR4-3200 MHz-Riegel.

Bei Bedarf lässt sich der PC612 über einen M2-Slot mit jeder geeigneten SSD-Festplatte erweitern. Alternativ kommen die Inhalte per PXE aus dem Netz. Zugang zum Netzwerk ist über steckbare WLAN6/BT-Module möglich. Weiterhin steht der klassische RJ45-Anschluss fürs Netzwerk zur Verfügung.

Peripheriegeräte wie Kameras lassen sich über einen USB-C-, zwei USB3.2 oder zwei USB2.0-Anschlüsse verbinden. Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse sind ebenfalls vorhanden.

Die für Unternehmen gedachte und optional verfügbare Intel V-Pro-Technologie soll Verwaltungstools und Sicherheit gegen Cyberbedrohungen auf Hardware-Ebene bieten. Die Funktionen Below-the-OS security, Datenschutz, TPM und Advanced Threat Detection verbessern den Schutz auf Firmware-Ebene. Im Gegensatz zum Standard-Firmware-TPM soll das optional erhältliche Hardware-TPM schnellere Festplattenzugriffe bei verschlüsselten Daten ermöglichen. Diese Hardware-Ebene verhindert unberechtigte Zugriffe.

Der PC612 ist bei Concept International ab 470 Euro erhältlich.