Am Firmensitz von Schindler in Ebikon können sich Mitarbeiter jetzt Lebensmittel von Migros mit einem selbstfahrenden Wagen liefern lassen. Zwischen dem Schindler-Campus und der Migros-Filiale Mall of Switzerland liegen 500 Meter, die der Lieferwagen mit bis zu 30 km/h auf öffentlicher Straße zurücklegt. Migros taufte dieses Pilotprojekt Migronomous. Der selbstfahrende Elektrowagen wurde von der Firma Loxo in der Schweiz entwickelt.

Das Fahrzeug des Modells Luxo Alpha verkehrt von Montag bis Freitag zwischen der Migros-Filiale und dem Firmengelände von Schindler. Dort angekommen, öffnen die Mitarbeiter mit einem Code das entsprechende Fach und entnehmen ihre Bestellung. „Wir sind stark daran interessiert, vertikale Mobilität mit innovativen, selbstfahrenden Transportoptionen zu verknüpfen. Vernetzte Transportlösungen können Städte lebenswerter und nachhaltiger machen und einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten“, sagt Christian Studer, Head New Technologies von Schindler.

Bis zu 64 Einkaufstaschen kann der Migronomous transportieren. Eingebaute Sensoren ermöglichen das unbemannte Fahren. Derzeit wird der Luxo in Ebikon schrittweise in die Selbstständigkeit geführt, bis er in der letzten Phase vollständig automatisiert fahren soll.

Es ist das erste komplett selbstfahrende Lieferfahrzeug, das auf öffentlicher Schweizer Straße unterwegs ist. Luxo will mit der Lieferlösung langfristig den Privatverkehr reduzieren. Auch Migros kann sich vorstellen, den Migronomous zukünftig in seine Transport-Flotte zu integrieren. Online-Bestellungen nehmen schließlich seit Jahren zu, wie das Unternehmen erklärt.