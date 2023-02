Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) versetzt die Münchner Innenstadt alljährlich in einen Ausnahmezustand. Allerdings anders als zur Zeit in Köln, wo Straßen für den Straßenkarneval gesperrt werden, sorgt in München der Polizeischutz für Präsidenten, Außenminister, Militärs und Sicherheitsexperten für umfassende Verkehrsstörungen.

Auf der seit 59 Jahren stattfindenden Konferenz im Hotel Bayrischer Hof dreht sich alles um Außen- und Sicherheitspolitik. In den letzten Jahren kam als Schwerpunkt auch IT-/Cybersecurity und der Schutz kritischer Infrastruktur mit auf die Agenda. Hochaktuelle Herausforderungen, denn mit dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine ist die Anzahl von Cyberattacken explodiert.

Allein in dieser Woche rollte ein Welle von Cyberattacken über die IT-Systeme Westeuropas hinweg – russische Hacker werden verdächtigt. Die Angriffe, unter anderem auf fast alle deutschen Flughäfen, waren wohl erst der Anfang (FAZ-Bericht). In den letzten zwölf Monaten verzeichneten 46 Prozent aller deutschen Unternehmen Cyber-Attacken, in den Niederlanden waren es sogar 57 Prozent.

Digital Signage-Anbieter nur ungenügend vorbereitet

Auch wenn Digital Signage selten zur kritischen Infrastruktur zählt und bisher noch nicht im Fokus der Hacker steht, steigt der Druck auf die mittelständisch geprägte Digital Signage-Branche, CMS-Plattformen und Hardware bestmöglich gegen Cyberattacken abzusichern. Jede siebte Cyberattacke erfolgt über Third Party Software – also auch Digital Signage & Co. Das BSI hat nicht nur alle Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur aufgefordert, ihre jeweiligen Systeme auf den neusten Stand der Technik zu bringen.

Die Digital Signage-Branche ist in weiten Teilen nur ungenügend auf die rapide Zunahme von Cyberattacken vorbereitet. Sowohl fehlt es den meisten Anbietern an zertifizierten IT-Security-Management-Prozessen, die im Einsatz befindliche Software entspricht nicht mehr aktuellen Sicherheitsanforderungen, und Hardware ist oft nur mangelhaft gegen Manipulation geschützt.

Digital Signage aber auch Teil der Lösung des Problems

Aber Digital Signage ist auch Teil der Lösung des Problems – Videowalls in Command & Control Center sind wichtiger denn je geworden. Seit Kriegsausbruch in der Ukraine rüsten Regierungen und Militärs in Europa C&C auf mit fein-pixeligen LED und LCD-Display Videowalls. Präferiert mit Hardware, die nicht in China assembliert wurde. Digital Signage ist für die Kunden der öffentlichen Hand und Sicherheitsbehörden Business Critical.