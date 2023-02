Am 17. Februar 2023 startet wieder die Münchner Sicherheitskonferenz. Dabei steht die 59. Ausgabe des geopolitischen Zusammentreffens unter stürmischen Vorzeichen. „Debatten über die zukünftige internationale Ordnung sind häufig abstrakt. Mit seinem Angriff auf die Ukraine hat Vladimir Putin den Konflikt zwischen unterschiedlichen Ordnungsvisionen jedoch zu einer brutalen und tödlichen Realität werden lassen“, heißt es im Munich Security Report 2023 der Veranstalter.

Die militärischen und ordnungspolitischen Risiken sind größer und realer geworden – und Staaten und Organisationen suchen Antworten. Dazu gehören auch Aufrüstungen in der digitalen Welt: Risiken sollen so früh wie möglich entdeckt, Operationen so sicher und effizient durchgeführt werden wie möglich. Das beinhaltet das Unterhalten von modernen State-of-the-Art-Kommandozentralen und Kontrollräumen.

Dass diese Installationen auch für den europäischen beziehungsweise deutschen Raum eine zunehmend wichtige Rolle spielen, zeigen zwei Use Cases des Control-Room-Spezialisten Vuwall.

Missionskritisches Kommandozentrum

Das erste Beispiel ist ein Command Center für eine EU-Streitkraft. Wie jede Armee ist sie auf wichtige Informationen angewiesen, die in Echtzeit visualisiert werden können und für alle Bediener in den Kontrollräumen sichtbar sind. Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Kommandozentrale im vergangenen Jahr modernisiert.

Dabei entschied man sich für einen Integrator mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich. Dieser entwarf eine einheitliche Visualisierungslösung für das zentrale Network Operation Center (NOC), den Kommandoraum des Security Control Center (SCC) und den Situation Room.

Dabei setzte der Integrator stark auf Vuwall: Er kombinierte Vuscape-Videowand-Controller, Vustream-Encoder und -Decoder, die Controlvu-Touchpanels und den Color Detection Server, die alle von der zentralen TRX-Verwaltungsplattform von Vuwall gesteuert werden. Somit entstand eine All-in-One-Lösung für ein integriertes Videowand-Management- und AV-Verteilungssystem.

Im NOC versorgt der Vuscape-Controller ein The-Wall-LED-Display von Samsung – mit einer Größe von 15 mal 2 Metern. Durch TRX können die Operatoren Inhalte nahtlos verschieben und weitere Quellen hinzufügen, die mit schnellen und einfachen Drag-and-Drop-Operationen neu angeordnet werden können.

Inhalte in das Security Control Center spiegeln

Darüber hinaus steuert Vuscape auch eine zweite The Wall im SCC, um die Funktionalität des Displays zu erweitern. Sie ermöglicht es den Bedienern, Inhalte aus dem NOC in den SCC zu spiegeln, um sicherzustellen, dass beide Teams bei Bedarf dieselben Inhalte in Echtzeit anzeigen können.

Die Installation umfasste 15 Vustream E220 Encoder und 30 Vustream D211 Decoder für die Transcodierung von H.264-Signalen in VNC für Color Detection. Der Color Detection Server wurde mit den Geräten gekoppelt, um Signale von den Vustream D211-Decodern zu beobachten und Alarmauslöser zu senden, wenn bestimmte Farbänderungen auf den Bildschirmen auftreten, die Aufmerksamkeit erfordern. Der Color Detection Server war laut Vuwall eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für die Armee: Er ermöglichte es, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Alarme auszulösen, was die Effizienz des Bedienpersonals und die Zuverlässigkeit des Systems insgesamt verbesserte.

Polizei-Zentrum für den G7

Eine zweite Vuwall-Umsetzung geschah während des G7-Gipfels 2022 in Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. Hier wurde das Eissportstadion in ein Kommandozentrum der Polizei umgewandelt.

Von Verkehrsunfällen bis hin zu spontanen Demonstrationen wurden alle Vorfälle vor und während des Gipfels auf der 12 Meter mal 4 Meter großen Videowand im Kommandoraum visualisiert, zusammen mit einer kleineren 4×2-Videowand. Darüber hinaus wurden sechs 65-Zoll-Displays in einem Besprechungsraum Personal eingesetzt. Um Datenströme, Kamerafeeds und andere eingehende Informationen zu verbreiten, kamen die Vuwall TRX-Plattform, integrierte Vuwall Encoder, Videowand-Controller und AVX-Extender mit Barco-Displays zum Einsatz. Als Integrator agierte AVS.

Nach dem Ampelprinzip wurden die Vorfälle von Informationsfeldern in den Farben Rot, Orange und Grün begleitet. Je nach Gefährdungsgrad schickte die Polizei Drohnen aus, um Bilder aufzunehmen, die dann an die Kommandozentrale zurückgeschickt werden. Als zum Beispiel ein Bär in der Nähe von Schloss Elmau gesichtet wurde, wurde das Bildmaterial auf den Screen übertragen.

Live-Überwachung der Staatsmänner

Zentral war die Beobachtung der Landung der Staatsmänner bei ihrer Ankunft sowie Bilder von den Demonstrationen in München und Garmisch-Partenkirchen und dem geplanten Marsch zum Schloss Elmau. Weitere Einspeisungen waren das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Live-Streams.

Insgesamt installierte AVS 40 Vustream-150-Encoder, die alle zentral von TRx konfiguriert und verwaltet wurden. Zusammen mit 16 HDMI 2.0 AVX Extendern ermöglichten die Vustream 150 die Übertragung von hochwertigen Videoströmen über das Standard-IP-Netzwerk der Organisation. Darüber hinaus wurden zwei Vuscape 640 Videowand-Controller installiert.

Nach dem G7-Gipfel wurde das System erneut in bayerischen Polizeidienststellen erneut installiert.