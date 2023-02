Die SMG Swiss Marketplace Group integriert die Data-Management-Plattform (DMP) Farcaster von Goldbach. Die SMG nutzt Farcaster jetzt für die Ausspielung datengestützter Werbekampagnen über ihr Netzwerk von Online-Marktplätzen. Dazu gehören unter anderem Immoscout 24, Homegate und Autoscout 24.

Die DMP dient dem Sammeln und Verarbeiten von First-Party-Daten und ermöglicht eine höhere Granularität bei der Ausspielung von Werbekampagnen. „Durch die Technologie der Goldbach-DMP Farcaster können wir unsere datengestützten Werbekampagnen optimieren und unseren Werbekund*innen Werbelösungen mit hoher Relevanz und Genauigkeit sowie sehr geringem Streuverlust bieten“, sagt Philipp Benker, Group Director SMG Swiss Marketplace Group Advertising.

Markus A. Wirth, Chief Transformation Officer der Goldbach Group, sagt: „Goldbach investiert kontinuierlich in die eigene Datenfähigkeit und -sicherheit. So können wir unsere Partner mit erstklassigen Technologien wie Farcaster unterstützen und gleichzeitig mit gutem Beispiel vorangehen und die Datenschutznormen hier in der Schweiz zum Wohle der Endnutzer*innen sicherstellen.“

Seit Oktober 2022 vermarktet Goldbach Audience das gesamte Inventar aller SMG-Marktplätze. Nun erweitern die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft.