Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (Ögig) startet eine Infokampagne, zu der auch eine OoH-Sonderinstallation gehört: Mit zwei gebrandeten Bus-Wartehallen des Außenwerbers Epamedia will die Ögig auf ihr Projekt in Klosterneuburg aufmerksam machen. Hier investiert die Gesellschaft rund 40 Millionen Euro in die Errichtung eines Glasfaser-Netzes. Der Baubeginn ist für Frühling 2023 angesetzt.

Die Sonderinstallation entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Tunnel 23. Zwei Bus-Warthallen wurden in leuchtendem Rot gestaltet. Über einen integrierten QR-Code können Passanten an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zusätzlich will die Ögig mit den Brandings den Ö-Fiber-Pop-up-Store bewerben, wo sich Interessenten beraten lassen können.

„Die gebrandeten Wartehäuschen sind ein weiteres Element in unserer Cross-Media-Kampagne, um die Marke Ö-Fiber wirksam und kundennah als den neuen Glasfaser-Infrastrukturanbieter in Klosterneuburg bekannt zu machen. Vor allem die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern durch das QR-basierte Gewinnspiel und die Bewerbung unseres Pop-up-Stores am Stadtplatz 18 sind hier perfekt gelungen“, sagt Patrick Schwarzinger, Head of Marketing Ögig.

Die gebrandeten Wartehallen sind noch bis Mitte März am Stadtplatz in Klosterneuburg zu sehen.