AV-Hersteller Atlona, ein Unternehmen der Panduit-Gruppe, hat Steve Bogart mit sofortiger Wirkung als Business Development Manager für den nordamerikanischen Bildungsmarkt eingestellt. Steve Bogart berichtet an Adam Griffin, Director of Sales and Business Development für Nordamerika, Er wird sich ausschließlich auf die K-12- und Hochschulmärkte konzentrieren.

Steve Bogart kommt zu Atlona nach Stationen bei Harman und Wolfvision, wo er als IT-Manager des Unternehmens umfangreiche AV/IT-Erfahrungen sammeln konnte. Diese soll Atlona-Kunden aus dem Bildungsbereich helfen, sich in einer sich schnell verändernden Technologielandschaft zurechtzufinden.

Kundenbeziehung ist entscheidend

„Die Stärke der Kundenbeziehung ist im Bildungsbereich absolut entscheidend“, erklärt Adam Griffin. „Atlona hat diese Position mit dem Ziel geschaffen, einen Kundenvertreter für den Bildungsmarkt zu haben. Steves beratender Verkaufsansatz schafft das richtige Gleichgewicht zwischen der Abstimmung von Technologie-Upgrades mit dem Budget und der Entwicklung einer effektiven Unterrichtsinfrastruktur.“

Dazu gehört auch die Spezifikation und Bereitstellung von Lösungen für einen Bildungsmarkt, der sich seit der Pandemie erheblich verändert hat. „Das hybride Lernmodell wird sich durchsetzen, und die Schulen stellen fest, dass manche Schüler in einer hybriden Umgebung besser lernen“, erläutert Steve Bogart. „Dies aus pädagogischer Sicht zu unterstützen, wird in Zukunft entscheidend sein.“

Eine Unterstützungskomponente wird die Wiedereinführung des Atlona-Programms für Bildungspartner, Ed Tech VIP, sein, das Kunden aus dem Bildungsbereich finanzielle Anreize sowie Unterstützung bei der Entwicklung, Evaluierungsmaterial, technischen Support und mehr bietet.