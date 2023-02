Neu bei PPDS sind die Displays der Philips High Bright 4000-Serie, die der Hersteller erstmals auf der ISE 2023 vorstellte. Die schlanken High-Brightness-Displays eignen sich sowohl für Indoor- und Semi-Indoor-Applikationen in sehr hellen Umgebungen.

Um mit dieser umzugehen, verfügen die Displays selbst über eine hohe Helligkeit: Die 55-Zoll-Version schafft 2.500, die 75-Zoll-Variante 3.000 Candela pro Quadratmeter. Die Screens lassen sich sowohl hoch als auch quer installieren und eignen sich auf für den Betrieb hinter Fenstern.

Die neue 4000-Serie ergänzt und erweitert die Philips High Bright H-Line auf nunmehr fünf Modelle. Durch ein neues, schlankes Design ist sie nun bis zu 34 Millimeter dünner als die Vorgängermodelle der H-Line. Der Rahmen sorgt mit 17,5 Millimetern beim 55-Zöller und 18,8 Millimetern bei 75 Zoll für ein glattes und elegantes Profil.

Management mit CRD50 und Wave

Über das optionale CRD50-Modul können die neuen Modelle von Android SoC unterstützt werden. Außerdem sind sie mit zwei zusätzlichen intelligenten Wärmemanagementsensoren ausgestattet, die in den Rahmen integriert sind. Dadurch lässt sich die Temperatur der einzelnen Displays jederzeit regeln und überwachen.

Dank integrierter Lichtsensoren lassen sich die Helligkeitsgrade automatisch den wechselnden Tagesverhältnissen entsprechend regeln. Sie sollen aber auch zu einer Verringerung der Betriebskosten und einer längeren Produktlebensdauer beitragen. Dies schlägt sich in einer besseren ROI nieder und es fällt weniger Elektronikschrott an, der entsorgt werden muss.

Die Produkte werden in Recyclingverpackungen ausgeliefert, beispielsweise in kleineren braunen Kartons mit einfarbigem Druck in sojabasierter Farbe. Auch auf die Verpackung des Zubehörs in Kunststoffbeuteln wurde verzichtet.

In Kombination mit dem CRD50-Modul lässt sich die H-Line über die Cloud-Plattform PPDS Wave kontrollieren. Auch erweiterte Planung und Contenterstellung sind möglich.

Zudem sind die Displays mit der Failover-Technologie von PPDS ausgestattet: Im Fall eines Problems wird automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen umgeschaltet, sodass der Inhalt auch dann noch wiedergegeben wird, wenn die primäre Quelle einmal ausfällt.