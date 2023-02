Supercomputing, 5G und KI Fundamentale Veränderung in der AV-Branche

Mayte Hidalgo beschreibt im Interview mit invidis die Transformationen, die Supercomputing, 5G und die neuesten KI-Algorithmen initiieren. Als Leiterin des Innovation & AI Center der Produktionsfirma Grup Mediapro kennt sie die Technologie hinter KI, kann die Auswirkungen auf AV-Unternehmen einschätzen und macht sich Gedanken um die ethischen Aspekte.

Gat-GPT ist erst der Anfang

Verbraucher wollen Hyperpersonalisierung – dieses Bedürfnis treibt die Veränderungen an. Komplette Innovationsökosysteme arbeiten an neuartigen Dienstleistungen. Generative-AI-Anwendungen wie Chat-GPT, Stable Diffusion oder Dall-E sind laut Mayte Hidalgo erst der Anfang einer neuartigen Interaktionen zwischen Mensch und Maschine.

Bis zur Professionalisierung und Kommerzialisierung dieser neuen Tools ist es ihrer Meinung nach jedoch noch ein weiter Weg. Für Mayte Hidalgo zerstören sie nicht die Wertschöpfungskette, sondern eröffnen neue Möglichkeiten. „Wir werden einen Anstieg der Wertschöpfung und Innovation erleben und repetitive Aufgaben minimieren“, sagt sie.

Verantwortungsvolle KI

Schließlich spricht Mayte Hidalgo auch das Thema Ethik und Responsible AI an. Mit all den Möglichkeiten rund um Deep Fakes werden wir eine Diskussion über den Identitätsschutz brauchen. Laut Mayte Hidalgo ist das von der Europäischen Kommission im April 2021 vorgelegte KI-Gesetz ein guter erster Schritt in diese Richtung.

Hier geht es zum vollständigen Interview auf Englisch.