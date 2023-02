Die ganze Welt spricht über das Metaverse – doch bis heute ist noch nicht ganz klar was das Metaverse wirklich ist, welche Use-Cases und Geschäftsmodelle funktionieren und welche Rolle Digital Signage dabei übernehmen kann.

Am einfachsten – das zeigte auch die ISE in Barcelona – sind Use-Cases rund um Collaboration. Die Zusammenarbeit in virtuellen Umgebungen und an realen Orten, die digital angereichert werden. Es entstehen aber auch rein virtuelle Räume, die Marken für Produktlaunches, Events und Loyality-Maßnahmen nutzen. Die spanische Digitalagentur Visyon – ein Tochter von Mediapro – hat bereits große interaktive Kampagnen unter anderem für Seat/Cupra realisiert.

invidis sprach mit der Metaverse-Expertin Alba Collado, Visyon, im invidisXworld Studio auf der ISE 2023.