Ansprechende und faszinierende Umgebungen inspirieren kreative Arbeit – ein Ziel, das sich der True Digital Park West in Bangkok, einer der größten Anbieter von Co-Working-Spaces für Technologieunternehmen in Südostasien, gesetzt hat. Gemeinsam mit LG wurde nun im Neubau West der Co-Working-Space in eine Lifestyle-Destination für Tech- und Start-up-Enthusiasten geschaffen.

Unter dem Motto „Ein Dach, alle Möglichkeiten“ entwickelten die beiden Projektpartner ein immersives LED-Experience, um das Konzept des Gebäudes zu unterstreichen. Insgesamt 50 LED- und LCD-Touchpoints wurden im 2022 eröffneten Gebäudetrakt integriert – zum Beispiel als große, gebogene, Decken- und interaktive Bodenscreens. Content-Management erfolgt über LG Supersign CMS auf Web OS.