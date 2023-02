Maxhub hat eine neue Reihe an Touchdisplays herausgebracht. Bei der V6 Transcend-Serie handelt es sich um All-in-One-Geräte, die für hybride Einsatzszenarien mit einem integrierten Mikrofon und einer Flip Dual-Kamera ausgestattet sind.

Die neuen Touchdisplays sind in den Größen 65 und 86 Zoll verfügbar. Sie bieten eine eine 4K-UHD-Auflösung und über die Wide-Dynamic-Range-Technologie. durch die P-Cap-Touch-Technologie mit 20 Touchpunkten sollen sie ein natürliches Schreibgefühl bieten. Darüber hinaus sind sie mit einer antibakteriellen Beschichtung behaftet. Beide Touchdisplays sind mit dem Energy Star für hohe Energieeffizienz zertifiziert.

Bereit für Konferenzschaltungen

Die Webcam verfügt über einen dreifachen optischen Zoom, die Auto-Framing-Funktion passt das Screen-Layout die Anzahl der Personen im Raum an und erfasst jeden einzelnen Konferenzteilnehmer. Das integrierte 8-Array-Mikrofon bietet eine 180-Grad-Weitwinkel-Aufnahme bei einer Reichweite von acht Metern. Per KI-gestützter Sprachverfolgung wird der Sprechende in den Fokus gesetzt. Für die Tonwiedergabe sind die Displays mit zwei 10-Watt- und zwei 15-Watt-Überkopflautsprechern inklusive zwei Subwoofern ausgestattet.

Die Screen-Sharing-Technologie verwendet den Advanced Encryption Standard (AES) mit 128 Bit sowie die SM4-Videodatenverschlüsselung, um Sicherheit für die verwendeten Daten zu gewährleisten. Die Auto-Flip-Funktion der Dual-Kamera bewirkt, dass sie sich nur bei Nutzung ausfährt. Ist die Kamera ausgeschaltet, fährt sie sich automatisch ein.

Das vorinstallierte Maxhub Share unterstützt die kabellose Bildschirmfreigabe von bis zu neun Geräten gleichzeitig mit einer maximalen Auflösung von 4K bei geringer Latenz. Die Touchdisplays können auch direkt vom Notebook, Smartphone oder Tablet aus gesteuert werden.