Ben Hur Walter Jünkering geht in den Ruhestand

Walter Jünkering verabschiedet sich von der Digital Signage-Branche. Bereits zu Beginn des Jahres übergab der Mitbegründer und langjährige Geschäftsführer des Kölner Integrators Ben Hur die Geschäftsführertätigkeiten an seine Nachfolger Oliver Stiel und Cornelius Bodamer. Nun, nach einer Übergangsphase, wird das Digital Signage-Urgestein, am ersten April den Weg in den Ruhestand antreten.

Durch den lang geplanten Verkauf seiner Anteile an die bisherigen Partner und an den Softwareentwickler Dennis Mohr kümmerte sich Walter Jünkering auch um den Fortbestand des Systemhauses und seiner Software-Tochter, Ben Hur Logic.

1997 startete Ben Hur mit dem Bereichen Broadcast Management und Event- & TV Production. Seit Anfang der 2000er-Jahre verlagerte sich das Engagement auf die Digitalisierung von Mitarbeiterinformationssystemen, Messe-Geländen und Flughäfen sowie Retail Media. Seit 2011 wirkte Walter Jünkering als Vorreiter in Deutschland beim Thema Digital Signage und Brandschutz.

Im ersten Quartal 2023 engagierte sich Walter Jünkering noch stark bei Ben Hur, unter anderem bei der ISE in Barcelona. Diese Übergangsphase wird am ersten April 2023 enden.

Die jetzigen Geschäftsführer von Ben Hur, Oliver Stiel und Cornelius Bodamer, bedankten sich bei Walter Jünkering „für mehr als 26 spannende, abwechslungsreiche, herausfordernde und erfolgreiche Jahre“.