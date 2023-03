In der Region Middle East herrscht Aufbruchstimmung, aber nirgendwo ist es zur Zeit so aufregend wie in Saudi Arabien. Das ölreiche Königreich öffnet sich vom schlafenden Ölriesen zur Plattform für visionäre Projekte. Ähnlich wie das benachbarte Emirat Dubai seit mehr als 20 Jahren mit spektakulären Projekten auf sich aufmerksam macht, setzt nun auch Saudi Arabien auf Infrastruktur-Developments wie die 170-km-Stadt Neom The Line, von der die Welt spricht.

Das Runde muss in das Eckige

Etwas weniger spektakulär, aber durchaus innovativ präsentiert sich die Inditex-Tochter Bershka in Jeddah am Roten Meer. Am Eingang sorgt eine doppelseitige runde LED-Stele für Aufmerksamkeit, im Tandem mit einer baugleichen runden Highlight-Präsentationsfläche.

Nur wenige Meter dahinter sorgen zwei weitere LED-Wände für Farbe und Bewegung auf der Fläche. Insbesondere die mittig im Raum platzierte gewölbte LED-Wand strukturiert den Eingangsbereich und sorgt für ordentlich Aufmerksamkeit bei Shopping-Mall-Passanten. Inditex setzt auch bei Zara immer häufiger auf gewölbte LED-Wände (invidis-Bericht), die in der Regel vom Inditex Haus-und-Hof Lieferanten Trison stammen.

Der Content macht den Unterschied

Besonders gut gelungen ist das Content Konzept. Als Kontrast zur beigefarbenen Kollektion sorgen die Digital Signage-Touchpoints mit bunten Farben und animierten Grafiken für Aufmerksamkeit und Bewegung im Store, ohne zu sehr von der Warenpräsentation abzulenken.