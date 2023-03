Kindermann erweitert sein Touchdisplay-Sortiment mit der TD-11 Serie. Die neuen Modelle wird es in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll geben. Sie laufen auf Android 11 und haben eine 4K-UHD-Auflösung.

Für präzises Schreiben verfügen die TD-11-Displays über die Zero-Gap-Technologie. Zusätzlich unterstützen sie das Microsoft Pen Protokoll 2.0. Mit bis zu 40 Touchpunkten können mehrere Personen gleichzeitig am Screen arbeiten. Zwei 20-Watt-Lautsprecher liefern den Sound.

Die TD-11-Geräte kommen mit einem Octa-Core-Prozessor und Wifi 6. An Anschlüssen stehen frontseitig ein HDMI-2.0-Eingang und ein USB-C-Anschluss zur Verfügung, der Bild, Ton, Daten sowie Touch unterstützt und 65 Watt Ladestrom bietet. Weitere Anschlüsse wie ein USB-C Port befinden sich an der Seite der Displays. Dort befinden sich auch ein OPS-Einschub, zwei HDMI-2.0- und ein Displayport-Eingang sowie weitere gängige Schnittstellen. Dazu kommen weitere separate Toucheingänge via USB.

Die neuen Touchdisplays besitzen die gleiche Benutzeroberfläche wie die 2022 vorgestellte TD-20xx Serie von Kindermann. Diese entwickelte der Anbieter speziell für intuitives Bedienen, das Meetings oder Unterricht ohne Startverzögerung ermöglicht. Wie bei der Vorgänger-Serie ist die App Eshare für kabellose Übertragung installiert. Dadurch soll die Usererfahrung über alle Kindermann-Touchdisplay-Serien hinweg einheitlich sein.

Die TD-11-Serie soll im ersten Quartal 2023 zu Preisen ab 1.590 Euro verfügbar sein. Auf der Didacta 2023, die vom 7. bis 11. März in Stuttgart stattfindet, zeigt Kindermann die Displays in Halle 1 am Stand 1H71.