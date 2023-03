Zum Weltfrauentag 2023 tat sich die britische Women’s Association mit dem Außenwerber Ocean Outdoor zusammen. Auf elf großen digitalen OoH-Flächen in London lief die Kampagne „For The Woman“. Für die Frau heißt in diesem Fall: Für jeden Traum, den eine Frau haben kann – ob CEO, Mutter oder alles dazwischen.

Ocean-Frauen machen mit

Die Werbekampagne zeigt Porträts von 110 Frauen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen: Finanzexpertinnen, Out-of-Home-Spezialistinnen, Vollzeit-Mütter, Autorinnen, Unternehmerinnen, Maskenbildnerinnen, Aktivistinnen und Regisseurinnen. Auch Mitarbeiterinnen von Ocean Outdoor ließen sich fotografieren. Ziel der Kampagne ist es, eine ganzheitlichere Definition von Erfolg zu erreichen und den Weg jeder einzelnen Frau zu fördern.

Erfolg hat viele Gesichter

Deborah Williams, Gründerin und Geschäftsführerin von The Women’s Association, sagt: „Ich begann diese Arbeit, nachdem ich 2018 eine Fokusgruppe mit Mädchen betreute. Sie teilten mir mit, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten, eines Tages CEO oder Chefin sein zu müssen. Wenn sie das nicht anstrebten, wurde ihnen das Gefühl gegeben, dass sie keine großen Träume hatten oder nicht wirklich ehrgeizig waren. Das brachte mich dazu, über das Bild des Erfolgs nachzudenken, das wir von Frauen haben, und darüber, wie es sich entwickelt hat.“

Die OoH-Inszenierung am Weltfrauentag war die dritte Staffel von „For The Woman“. Sie markierte auch den Jahrestag der Zusammenarbeit von The Women’s Association und der McCann Worldgroup. Die Werbeagentur unterstützt die Organisation mit strategischer Entwicklung und kommerziellem Support. An der Kampagne arbeitete auch das Designstudio Dentsu Creative für die OoH-Fläche am Leicester Square.

Die porträtierten Frauen sind Mitarbeiterinnen von Ocean Outdoor, Bibby Financial Services, Alfa Financial Software, Oliver, McCann London oder selbständige Unternehmerinnen. Sie wurden von Laurie Fletcher und Jordan Amy fotografiert.