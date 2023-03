Der DooH-Spezialist Branded Cities betreibt ab Ende März zusammen mit dem Casinobetreiber Caesars Entertainment ein neues ikonisches Full-Motion-LED-Display am weltberühmten dem Las Vegas Strip. Das digitale Spektakel wird von Branded Cities als „The Horseshoe“ vermarktet und befindet sich an der Kreuzung von Las Vegas Boulevard und Flamingo Road.

Das dreiseitige DooH-Display ist Teil eines neurenovierten Retailkonzepts von Caesars Entertainment und soll eine ikonische Ergänzung des Strips sein. Mit einer Höhe von 55m und einer Gesamtfläche von 1580m² erhalten Werbetreibende und Marken Zugang zu einem der größten digitalen DooH-Flächen auf dem Las Vegas Strip.

Neben „The Horseshoe“ vermarktet Branded Cities exklusiv die bekannten DooH Harmon Corner, bLVd und 63LV auf dem Las Vegas Boulevard. Die neue Horseshoe DooH-Fläche wird noch in diesem Monat in Betrieb gehen.

„Wir sind hocherfreut, unser Portfolio in Nordamerika um dieses digitale Asset zu erweitern und unsere digitale Dominanz in Las Vegas weiter zu festigen“, so Steven Ellman, Chairman & Chief Executive Officer von Branded Cities. „Mit der Aufnahme von The Horseshoe in unser Inventar in Las Vegas vermarktet Branded Cities fast 4.500 m² ikonischer DooH-Fläche und bietet Werbetreibenden eine unvergleichliche Reichweite auf dem Markt von Las Vegas.

„Der Las Vegas Boulevard und die Flamingo Road sind eine der meistbefahrenen Kreuzungen des Landes. Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem Debüt des Horseshoe Las Vegas die Neugestaltung der Kreuzung mit einer Partnerschaft mit Branded Cities fortsetzen können“, sagte Sean McBurney, Regional President von Caesars Entertainment. „Dieses auffällige neue Zelt wird unser gesamtes Angebot präsentieren und Marken die Möglichkeit bieten, die Millionen von Menschen zu erreichen, die jedes Jahr den Strip besuchen.“