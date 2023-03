Saudi Arabien verfügt über die größten Ölreserven der Welt, doch selbst hier in der Wüste haben sich die Zeiten verändert. Nachhaltigkeitsinitiativen sind allerorts zu finden, auch wenn im Alltag oft noch nicht so ausgeprägt wie in Europa. Dafür entstehen in einem für Europa unvorstellbar schnellen Tempo neue Stadtviertel und Verkehrsinfrastruktur. Eine große Gelegenheit für Wave Media und die anderen großen saudi-arabischen DooH-Betreiber die allerorts Roadside LED installieren.

Betonfundament, Stahlstruktur und LED sind schnell installiert, die Anbindung durch die Energie- und Kommunikationsversorger dauert oft viel länger. Dank Mobilfunk sind die doppelseitigen LEDs gut versorgt, die Energieversorgung lässt sich kabellos nicht realisieren. Ganz pragmatisch setzt man an vielen Standorten auf netzunabhängige Energieversorgung – Dieselgeneratoren.

Hübsch verdeckt hinter Zäunen säuseln die erstaunlich leisen modernen Dieselgeneratoren vor sich hin und versorgen die Roadside LEDs mit der notwendigen Energie. Offensichtlich eine Übergangslösung – aber sehr pragmatisch und bei den niedrigen Kosten für Diesel in Saudi Arabien (umgerechnet 0,20 Euro für ein Liter Diesel) offensichtlich auch ein Business Case. Aus Nachhaltigkeitssicht – in Deutschland werben Ströer & Co mit 100% Grünen Strom – ist die Stromversorgung mit Generatoren natürlich nicht optimal. Dafür stehen die digitalen Werbeträger innerhalb von Tagen, und es dauert nicht Jahre von Beantragung bis Inbetriebnahme.