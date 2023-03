Im Rahmen seiner europäischen Expansion hat das Unternehmen Worldcom OOH, das Medienstrategie, -planung und -handel speziell für OoH und DooH anbietet, Oliver Herrmann als Head of International Business Development Management für die deutsche Niederlassung in Düsseldorf geholt.

Worldcom OOH ist ein international agierendes Unternehmen, das neben seinem Stammmarkt in Südamerika in jüngster Zeit die Expansion in Nordamerika und Europa vorangetrieben hat. Neben neuen Personalien in UK und den USA ist auch die Berufung von Oliver Herrmann Teil dieser Strategie. Deutschland sieht Worldcom OOH als Schlüsselmarkt in Europa: Gerade hier gebe es in vielen Branchen noch hohe Wachstumspotenziale für internationale Werbespendings, zum Beispiel bei Global Playern in der Pharmaindustrie.

Valentín Bueno, CEO von Worldcom OOH, kommentiert: „Das anhaltende Wachstum unseres Teams auf der ganzen Welt und die Eröffnung neuer Geschäftsstellen spiegeln die hervorragenden Ergebnisse des letzten Jahres und unser starkes Engagement für die kommerzielle und operative Entwicklung von Worldcom OOH in den verschiedenen Regionen der Welt wider.“

Stationen bei Ströer

Seit 2007 war Oliver Herrmann bei der Ströer-Gruppe in verschiedenen Aufgabengebieten und Positionen tätig. Seine Vertriebserfahrung setzte er als Account Group Manager für nationale Key-Accounts ein, zum Beispiel Ferrero, Philip Morris, Procter & Gamble, Opel und Lidl. Als Teamleiter Strategie im Business Development und zuletzt bei Ströer Solutions konzipierte er Sales-Strategien beim Aufbau des DooH-Business von Ströer und entwickelte ein auf Nachhaltigkeits-KPIs und Geodaten basierendes Zielgruppen-Targeting. Vor seinem Einstieg bei Ströer arbeitete Oliver Herrmann in Mediaagenturen – unter anderem Mediacom, Mediaplus und Mindshare – und war zuletzt als Media Supervisor bei Optimedia, ein Unternehmen der Publicis Groupe. Er betreute in seiner Laufbahn Kunden wie, L’Oréal, Nestlé, BMW, Ford, LG Electronics und Bayer.

„Ich freue mich sehr, das internationale Worldcom OOH Team zu verstärken und bin davon überzeugt, dass es eine große berufliche Herausforderung sein wird, diese Expansion zu leiten. Ich komme zu einem weltweit anerkannten Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um auch in Deutschland das internationale OoH- und DooH-Business mit Innovation, Technologie und perfektem Kundenservice voranzutreiben“, sagt Oliver Herrmann.