Die Euroshop 2023 konnte mit 81.000 Fachbesuchern zwar nicht an die Zahlen von 2020 und 2017 anknüpfen, doch waren die meisten erst einmal froh, nach messearmen Jahren wieder die gesamte Retail-Branche treffen zu können. invidis sammelte kurz nach der Messe Stimmen der Digital Signage- und Retail-Technology-Aussteller.

Johannes Tröger, SVP Strategy & Business Development, Ameria

Nach einem eher ruhigen Start am ersten Tag – der aber ermöglichte, Kontakte in der Branche aufzufrischen – hat die Messe für uns richtig Fahrt aufgenommen. Negative Auswirkungen der Streiks konnten wir nicht wahrnehmen. Wir hatten viele spannende Termine mit bestehenden und hoffentlich neuen Kunden und freuen uns zu sehen, wie eng der Austausch über die Branchen hinweg mittlerweile ist. Nicht zuletzt konnten wir auf der Euroshop viele Kontakte von der ISE für die Besprechung nächster Schritte wieder treffen. Alles in allem war die Euroshop für Ameria eine sehr gelungene und wertvolle Veranstaltung.

Florian König, CEO, Echion „Die Euroshop 2023 hat unsere Erwartungen vollends erfüllt und war seitens der absoluten Lead-Anzahl die bisher erfolgreichste Messe für die Echion AG. Die multimediale Erlebniswelt auf unserem Messestand nach unserem Claim „Digital – Instore – Experience“ hat sowohl Bestandskunden als auch neue Interessent*innen gleichermaßen beeindruckt. Wirklich hilfreich im Tagesablauf war die große Bereitschaft zur terminlichen Vorplanung durch viele Besucher*innen, um qualitativ hochwertige Gespräche führen zu können. Die Streiks der Verkehrsmittel waren zwar auf den Gängen deutlich zu spüren, jedoch wurde uns nur von leichten Beeinträchtigungen berichtet. Wir freuen uns auf die Euroshop 2026!

Mike Finckh, CEO, Concept International

Für uns als Hersteller war es – nach 6 Jahren Pause – ein erfolgreicher Neuanfang. Wir sehen die Euroshop beim Thema Digital Signage gut positioniert und als eine tolle Ergänzung für die Kunden, welche die ISE in Barcelona nicht besuchen konnten. Erstaunlich war für uns die hohe Anzahl an internationalen Besuchern – welches unserer jüngst gestarteten Internationalisierung entspricht. Für uns stehen alle Euroshop-Ampeln auf Grün!

Lutz Hollmann-Raabe, CSO & COO, Bütema Die Euroshop wurde ihrer Rolle als Weltmesse für die Filialinneneinrichtung mal wieder gerecht. Auch wenn die Frequenz niedriger war als 2020 und 2017, hatten wir wieder qualitativ hochwertige Gespräche mit Entscheidern im Retail. Dabei ist insbesondere Kira wahnsinnig gut angekommen, genauso wie das umfängliche Angebot, welches Bütema als strategischer Software- und Hardwarepartner für den Retail bildet. Wir freuen uns schon jetzt auf die Euroshop 2026 und bedanken uns bei allen Besuchern und unseren Partnern, die uns unterstützt haben.

Marc Schiedl, Sales Manager DACH + EE, Brightsign

Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe der Euroshop – sowohl was Qualität als auch Quantität der Besucher anbelangt. Wir merkten die Auswirkungen der Streiks nur bei unserer eigenen Anreise, wir spürten keinen Einbruch am Stand an Besuchern an diesen Tagen. Was uns und vielen anderen Anbietern aus dem Digital Signage-Bereich, mit denen wir gesprochen haben, helfen würde: eine bessere Strukturierung der Messehallen, damit ein Besucher, der sich für Digital Signage interessiert, die Anbieter auch findet, und nicht quer durch 15 Hallen sich einzelne Anbieter suchen muss. Außerdem ist der letzte Tag bis 18 Uhr unnötig, ab Donnerstag Nachmittag merkte man einen deutlichen Besuchereinbruch. Wir plädieren hier, die Messe auf 16 Uhr zu kürzen.

Silvio Kirchmair, CEO, Umdasch The Store Makers Mit rund 20.000 Besuchern unseres Messestandes erzielten die Store Makers von Umdasch bei der Euroshop 2023 einen Rekord. Unsere beiden Schwerpunkt-Themen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, haben nicht nur den Zeitgeist, sondern den realen Bedarf getroffen. Die vielen Kundengespräche gaben uns erfreulicherweise im Gegensatz zur allgemeinen Stimmung einen sehr positiven Ausblick auf das Jahr 2023. Die Euroshop 2023 brachte nicht nur ein Wiedersehen mit zahlreichen Kunden und Geschäftspartnern. Sie stärkte auch den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl unseres internationalen Teams mit Mitarbeitern aus mehr als 10 Nationen und aus allen Divisionen der Umdasch-Gruppe.

Loek Wermenbol, Retail Strategy Director, First Impression Audiovisual

Die Euroshop war für uns eine großartige Messe, auch dank der hohen Qualität der Besucher. Nach der Pandemie mussten die Einzelhändler wirklich auf den neuesten Stand gebracht werden, was in der Branche vor sich geht und welche Innovationen entwickelt wurden. Strategie, Lösungen und Anwendungen sind wichtiger als die Technologie, die dahinter steckt. Mehrere Einzelhändler, die die Euroshop besuchten, waren enttäuscht über die Zahl der Aussteller, die dieses Gesamtpaket anboten. Deshalb waren sie froh zu sehen, dass First Impression tatsächlich ein solcher One-Stop-Shop ist. Die Streiks haben sich sicherlich auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Wir haben die Rückmeldung erhalten, dass die Besucher mit einer kleineren Delegation gekommen sind als ursprünglich geplant. Dank des insgesamt hohen Niveaus des Publikums war die Qualität der meisten Besuche an unserem Stand gut.

André Bartscher, Geschäftsführer, Digimago Die Anzahl der Besucher und auch die Qualität der Anfragen und Gespräche zum Themal Digital Signage und Retail Analytics haben uns sehr positiv überrascht. Durch den Streik im öffentlichen Personennahverkehr waren die Hallen an den beiden Streiktagen am Morgen noch relativ leer und Richtung Mittag dann zumindest bei uns fast schon überlaufen. Insgesamt war die Euroshop 2023 für uns eine ganz tolle Messe mit vielen wertvollen Kontakten.

Jessica Kalla, Geschäftsführerin, Accenta Music & P.O.S.

Die Euroshop war nach der ISE die zweite große Messe des Jahres. Düsseldorf war für uns besser als Barcelona, und wir haben vielversprechende Gespräche geführt. Die zunehmende Kompetenz des Handels in punkto Digitalisierung spielt uns dabei in die Hände.

Dimitri Gärtner, CEO & Co-Founder, Framen Digital Signage erlebt nun die nächste Revolutionsstufe. Es sind sehr viele Digital Signage-Anbietende auf der Euroshop vertreten gewesen. Framen ist mit fast jedem CMS kompatibel, deswegen haben wir großes Interesse an der Integration in die jeweiligen CMS-Systeme sehen können. Gemeinsam mit der Online Software AG haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weitere solcher starken Kooperationen werden folgen. Am Montag gab es weniger Besucher*innen im Vergleich zu Dienstag und Mittwoch, was dem Streik geschuldet war. Aber vor allem nach dem Artikel von invidis hatten wir 100 Retail-Vertretende am Stand, die mehr wissen wollten.

Ines Seibold, Projektmanagerin Marketing und Vertrieb, Radio P.O.S.

Wir freuen uns sehr, dass die Euroshop in diesem Jahr wieder stattgefunden hat. Es ist ein weiterer Schritt zur Normalität – und die Messe lief besser, als wir es uns erhofft haben. Zahlreiche Termine und großes Interesse an einem persönlichen Austausch haben uns positiv überrascht und führten zu vielen inspirierenden Gesprächen.

Patrick Schröder, Head of Sales Retail und Member of Management Board, Dimedis Für uns ist die Euroshop 2023 sehr positiv verlaufen. Das Messegeschäft ist definitiv wieder da und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir haben zudem sehr viel Zuspruch und sehr positives Feedback zu unserem Messeauftritt sowie zu der neuen Dimedis-Ausrichtung und den neuen Produkten beziehungsweise Themen, wie der Retail-Analytics-Plattform, Retail Media oder auch dem Thema Programmatic Advertising erhalten. Auch das Thema E-Paper ist bei vielen Händlern sehr gut angekommen. Das hat sich auf der Euroshop bestätigt: Daten sind das neue Gold im Retail. Wir konnten auf der Messe zeigen, wie man alle relevanten Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen wie Sensorik, Hardware, Software und Kassensystemen zusammenführt, in einer zentralen Retail-Analytics-Plattform bündelt und auswertet. Unsere Besucher waren sehr davon überzeugt, dass diese gute Datenbasis eine optimale intelligente Aussteuerung über Digital Signage und Instore Radio ermöglicht und eine hervorragende Basis für die Vermarktung von Retail Media am POS bietet. Der Zuspruch unserer bestehenden Kunden und Partner sowie das Interesse der neu geknüpften Kontakte war enorm und wir freuen uns jetzt bereits auf die nächste Euroshop 2026.

Jürgen Berens von Rautenfeld, Vorstand, Online Software

Zu den aktuellen Top-Themen unserer Standbesucher gehörten die Retail-Media-Qualitätsvermarktung zusammen mit Framen und die herstellerunabhängige Anbindung unserer Softwareplattform Prestigeenterprise an ESL der marktführenden Anbieter. Großes Interesse fand aber auch die sehr einfach umzusetzende Scan-&-Go-Lösung. Viele Nachfragen bekamen wir zu dem Mikrothema Tierwohl-TV, dem Einsatz von Livestreams aus dem Stall am POS. Hohe Aufmerksamkeit erzeugte als erstmalig präsentierte technische Innovation die Integration eines Chat-GPT-Clients zur KI-basierten autonomen Erstellung von digitaler POS-Werbung. Nach der Messe ist vor der Messe – wir freuen uns darauf, die geführten Gespräche in den kommenden Monaten aktiv ins tägliche Geschäft umzusetzen.