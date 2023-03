Der niederländische Full-Service Digital Signage Anbieter First Impression war in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem eigenen Stand auf der Euroshop vertreten. Beim Standdesign und Storytelling setzen die Niederländer im Gegensatz zu anderen Digital Signage Anbietern auf 360 Grad Installationen die zeigten wir Digital Signage wirkt, die Technologie stand dabei nicht im Mittelpunkt.

Loek Wermenbol, Retail Strategy Director, First Impression Audiovisual: „Die Euroshop war für uns eine großartige Messe, auch dank der hohen Qualität der Besucher. Nach der Pandemie mussten die Einzelhändler wirklich auf den neuesten Stand gebracht werden, was in der Branche vor sich geht und welche Innovationen entwickelt wurden. Strategie, Lösungen und Anwendungen sind wichtiger als die Technologie, die dahinter steckt. Mehrere Einzelhändler, die die Euroshop besuchten, waren enttäuscht über die Zahl der Aussteller, die dieses Gesamtpaket anboten. Deshalb waren sie froh zu sehen, dass First Impression tatsächlich ein solcher One-Stop-Shop ist. Die Streiks haben sich sicherlich auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Wir haben die Rückmeldung erhalten, dass die Besucher mit einer kleineren Delegation gekommen sind als ursprünglich geplant. Dank des insgesamt hohen Niveaus des Publikums war die Qualität der meisten Besuche an unserem Stand gut.“

First Impression ist seit 26 Jahren im Markt aktiv und startete wie so viele in der Digital Signage Branche als Scala Partner. Heute beschäftigt der Full Service Integrator aus Tillburg (unweit der belgischen Grenze) 200 Mitarbeiter und ist mit über 36 Millionen Euro der Marktführer in BeNeLux. Seit 2022 ist man mit einem eigenen Büro und Team in Frankreich vertreten, seit Jahresbeginn setzt First Impression auch strategisch auf den deutschen Markt. Mit Bestandskunden wie Ritual, Kia oder Basic Fit ist First Impressions bereits in Deutschland aktiv. Doch nun planen die Niederländer auch deutsche Retailkunden zu gewinnen – dafür wurde Daniel Glück als Business Development Manager eingestellt

360 Grad von Strategie bis Content

Retail und Einzelhandelskonzepte liegen laut Loek Wermenbol in der DNA von First Impression. „Unsere Stärke ist der 360° Ansatz. Wie beginnen immer mit der Strategie, was wollen unsere Kunden erreichen und welche Rolle spielt der Store im Customer Journey?“ Jeder Kunde, jeder Store ist anders. Das Creative-Team – mit 35 Mitarbeitern eines der größten im Markt – entwickelt nicht nur Konzepte, verknüpft CMS mit bestehenden Backendsysteme sondern betreut First Impression Kunden auch während der gesamten Projektlaufzeit.

Remote Monitoring der Hardware

Ebenso wichtig wie Konzept und Kreation ist die Installation und der Betrieb für First Impression. In mehr als 50 Ländern haben die Niederländer bereits Digital Signage installiert, dank einer selbstentwickelten Smart Deployment App können auch weniger erfahrene Installationscrews die Digital Signage Installationen weltweit ausrollen und in Betrieb nehmen.

„Die größte Sorgen unserer Kunden ist ein schwarzer Screen. Wir sorgen dafür das Digital Signage Screens laufen“. Dafür setzt First Impression auf ein eigenes Network Operations Center (NOC), das alle installierten Systeme ununterbrochen überwacht. Dazu werden Temperatur, CPU-Last und andere Metriken überwacht und gegebenenfalls rechtzeitig ausgetauscht. „Wir nutzen jetzt auch AI-Tools die mögliche Probleme in den Digital Signage Netzwerken unserer Kunden sehr zuverlässig und frühzeitig erkennen.“ Weniger Vor-Ort Service ist auch gut für die Umwelt, denn Green Signage wird für Handelsunternehmen immer wichtiger.

First Impression setzt auf Nachhaltigkeit

Seit mehreren Jahren richtet First Impression kontinuierlich das Angebotsportfolio auf Nachhaltigkeit aus. Letztes Jahr wurde das Unternehmen bereits mit der Ecovadis-Zertifizierung für nachhaltige Unternehmen ausgezeichnet. Weitere Zertifizierungen sind bereits in Umsetzung.

Markteintritt Deutschland

Vom Markteintritt in den Nachbarmarkt Deutschland – immerhin größter europäischer Digital Signage Markt -erhofft sich Loek Wermenbol viel. „Wir wollen nicht nur unsere bestehenden Kunden besser betreuen, sondern neue Kunden gewinnen. First Impression hat eine gute Story zu erzählen und wir können damit in Deutschland viel gewinnen. Die Euroshop war erst der Anfang, wir wollen die Besten im Markt werden.“