Der Schweizer Außenwerber APG|SGA baut das DooH-Angebot am Flughafen Zürich aus: 44 neue Screens kommen im Airside-Bereich dazu. Damit stehen auf dem gesamten Flughafenareal jetzt 234 digitale Werbeflächen, die in 14 programmatisch buchbare Netze zusammengefasst sind. Für eine optimierte datengesteuerte Ausspielung nutzt APG|SGA in Zukunft die Werte des Airport Audience Measurement (AAM) Systems von JC Decaux.

JC Decaux Data entwickelte AAM in Zusammenarbeit mit dem Datenspezialisten Veltys. Das System ist inzwischen international verbreitet. Das AAM liefert sogenannte Viewed Impressions als Leistungswerte, nach denen Werbetreibende entscheiden, auf welchem Netz sie wann ihre Kampagnen schalten. Buchen lassen sich die Screens am Zürcher Flughafen bereits ab einem Tag. Die Viewed Impressions liefern auch die Grundlage für programmatische Buchungen. In Ergänzung mit weiteren Kriterien können die Werbetreibenden bestimmte Zielgruppen somit feiner ansprechen.

In Ergänzung zu den digitalen Werbeflächen besteht das OoH-Netz am Flughafen Zürich aus verschiedenen analogen Formaten: 18 Megaposter, 177 Bigposter, 183 Plakatflächen, drei Jetbridges und Gepäck-Trolley-Branding.