Das saudische Königreich hat sich zum Ziel gesetzt das 70% aller Bürger ein Eigenheim besitzen sollen. Deshalb entwickelt an mehreren Orten der Staatsfond von Saudi Arabien, große Siedlungen mit tausenden von Wohneinheiten. Eines der Projekte ist Alarous in Jeddah am Roten Meer.

In einer ersten Verkaufsphase entstehen über 2.000 Häuser. Immobilienkäufer können aus sechs verschiedenen Grundrisse wählen – von Townhouse über Duplex bis hin zu Villa. Mit 408m² Wohnfläche, fünf Schlafzimmern und separate Zimmer für Hausangestellte und Fahrer bieten die neuen Häuser viel Platz.

Doch wie präsentiert man die unterschiedlichen Grundrisse wenn noch kein Haus steht? Der saudische Projektentwickler setzt auf eine große Aktionsfläche an der Corniche von Jeddah. Zwei Reihen Musterfassaden – natürlich nicht maßstabsgetreu – lassen die unterschiedlichen Haustypen inklusive Carports erleben. Digital Signage Stelen vor jedem Haustyp erläutern in kurzen Videos die Vorteile der unterschiedlichen Haustypen. Doch wirklich wichtig sind die Grundrisse, welche maßstabsgetreu mittels eines LED-Bodens in einem klimatisierten Kuppelzelt präsentiert werden.

Individuell werden Interessenten in das Zelt geführt, nachdem der Grundriss des Wunschhauses eingespielt ist. Gemeinsam mit Beratern des Projektentwicklers können Familien so die neuen Häuser, Etage für Etage erkunden. Die Animation der Grundrisse funktioniert erstaunlich gut auch ganz ohne 3D-Animation wie sie Emaar in Dubai nutzt. Manchmal ist einfach einfach besser.